I pettegolezzi sul ritorno di Harry in UK persist

- C'e' un'intenzione genuina dietro i suoi piani di ritorno?

A 39 anni, Harry è al centro delle chiacchiere nel Regno Unito, proprio prima del suo compleanno il 15 settembre. Alcuni ipotizzano che stia pianificando un ritorno reale e un parziale rientro nella sua patria, ma altri respingono completamente questa idea.

Harry risiede a Montecito, California, con sua moglie Meghan, 43 anni, e i loro figli. Hanno lasciato i loro doveri reali e si sono trasferiti in Nord America nel 2020. Da allora, hanno espresso critiche alla famiglia reale, inclusa la memoir di Harry "Spare". Recentemente, il "Mail on Sunday" ha fatto scalpore, suggerendo che Harry sta pianificando un ritorno, citando fonti anonime.

Si dice che Harry abbia cercato consigli da figure fidate del suo passato nel Regno Unito, il primo passo di una strategia per riabilitare la sua immagine danneggiata. Il piano include trascorrere più tempo nel suo paese natale, ma non c'è menzione di un ritorno permanente in Inghilterra. L'obiettivo sembra quello di ricucire i rapporti con suo padre, il re Carlo III (75 anni), e potenzialmente riunirsi con la famiglia in qualche modo. Tuttavia, i rapporti tra Harry e suo padre sono stati tesi per anni e le fonti affermano che il suo legame con il fratello maggiore e erede, il principe William (42 anni), è inesistente.

Si dice che l'immagine pubblica di Harry abbia subito danni, ma un amico afferma che ha architettato un piano per rientrare nella società britannica. Inizialmente, Harry potrebbe gestire semplici doveri pubblici con il minimo clamore, un passo che potrebbe anche aumentare la sua popolarità tra il pubblico.

Nessun piano di ritorno per Harry?

Tuttavia, le fonti della BBC e del "Telegraph" dipingono un quadro contrastante. Fonti affidabili hanno riferito alla broadcaster del Regno Unito che Harry non ha intenzione di tornare permanentemente nella sua patria o di reintegrarsi formalmente nella vita reale.

Secondo il "Telegraph", Harry non ha piani per un ritorno, citando insider che affermano che non ha interesse a riprendere i doveri nel Regno Unito e è fermamente impegnato nel suo futuro negli Stati Uniti. Solo il tempo dirà chi sta dicendo la verità.

