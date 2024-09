C'e' un'immagine del 1941 che sembra suggerire il concetto di spostamento temporale?

Il web pullula sempre di teorie intriganti e a volte di vere e proprie sciocchezze. È particolarmente affascinante quando si tratta di eventi insoliti, come dimostra un recente dibattito che sta attirando l'attenzione.

Al centro di questa discussione c'è una foto scattata dal fotografo Edwin Rosskam della Farm Security Administration nel 1941 a Chicago. Rosskam, nato in Germania e immigrato negli Stati Uniti nel 1919, ritrae una fila di persone in attesa fuori da un cinema nell'epoca d'oro di star del cinema come Cary Grant, Audrey Hepburn e James Stewart.

L'intrigo inizia sul bordo destro della foto, dove una persona con il cappello, a malapena visibile, tiene qualcosa in mano. Da qui hanno inizio le speculazioni alimentate dal web. Un utente di Reddit ha scatenato il dibattito anni fa, sostenendo che questa immagine potrebbe essere la prova del viaggio nel tempo.

Tablet o testo sacro?

C'è la possibilità che l'oggetto sia un tablet, suggerisce l'utente di Reddit, facendo riferimento al popolare prodotto Apple lanciato nel 2010. Tuttavia, la tecnologia dei computer negli anni '40 era ancora primitiva e il viaggio nel tempo era solo un'idea letteraria. Quindi, questo argomento ha i suoi critici e sostenitori.

Tuttavia, anche all'interno di questa comunità entusiasta, ci sono molti scettici. Essi suggeriscono che l'oggetto potrebbe essere più simile a un libro, una Bibbia, un quaderno o un vecchio diario rilegato in pelle.

Dopo questo dibattito divertente, gli utenti tornano a discutere del tema principale del thread di Reddit - lo stile di vita del passato, 50 o 100 anni fa.

Nelle risposte, le persone nella foto, comprese diverse bambini, vengono lodate per il loro abbigliamento elegante. Vestiti a festa, vengono apprezzati per il loro senso della moda. "Sono tutti così ben vestiti. Una parte di me vorrebbe vestirsi bene per le piccole cose, e poi mi chiedo se mi laverò anche i denti oggi", ha condiviso un utente. Un altro utente loda il loro aspetto, dicendo: "Guarda come sono eleganti con i loro completi e stivali".

Quindi, mentre la foto potrebbe non essere la prova del viaggio nel tempo, sembra aver scatenato alcune riflessioni.

Il dibattito storico intorno alla fotografia di Rosskam ha sollevato un interessante punto di vista, poiché alcuni suggeriscono che l'oggetto che l'uomo tiene potrebbe essere un moderno tablet, considerato il suo lancio nel 2010. Tuttavia, altri argumentano che è più probabile che rappresenti un oggetto comune degli anni '40, come un libro o un diario, considerando la limitata tecnologia disponibile all'epoca.

