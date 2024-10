C'è un'assenza di sicurezza tra i tunisini di fronte al loro dittatore, Saied.

Dalla Primavera Araba nel 2011, la democrazia in Tunisia è stata come un fiore delicato, a malapena in grado di sopravvivere. Ma sotto la presidenza di Kais Saied, iniziata nel 2019, il fiore è stato brutalmente schiacciato in tre anni. Saied, che è salito al potere attraverso elezioni democratiche, ha dimostrato da allora il desiderio di stabilire una dittatura personale. Le sue azioni includono la dichiarazione di uno stato di emergenza, la dissoluzione del parlamento, la scrittura di una nuova costituzione, l'imprigionamento dei critici e il licenziamento ripetuto dei ministri. Le elezioni presidenziali di domenica sono ampiamente percepite come una farsa.

Inizialmente, erano attesi 16 candidati per correre contro Saied, riflettendo il panorama politico diversificato della Tunisia. Tuttavia, molti sono stati esclusi dalle elezioni e alcuni sono finiti in prigione. Attualmente, i tunisini hanno solo tre candidati tra cui scegliere: Saied, il suo fido alleato Zouhair Maghzaoui e Ayachi Zammel, leader del partito socialmente liberal dell'Azimoun.

Zammel ha il potenziale per raggiungere il ballottaggio, ma se vince non può assumere la presidenza poiché sta scontando una pena detentiva di 20 mesi, condannato per accuse di falsificazione che nega, definendole "molestie".

Le ONG in Tunisia sono diminuite di due terzi

Di recente, Saied ha sostituito 19 ministri e 24 governatori, incolpandoli dei problemi economici del paese. Questo atto ha inviato un chiaro messaggio di intimidazione ai suoi critici, influenzando anche la sicurezza del lavoro e la libertà dei dipendenti ministeriali. Se qualcuno cade in disgrazia, il suo nome in un dossier incriminante è sufficiente per farlo finire in prigione. Ci sono prigionieri che non sanno nemmeno perché sono lì.

I critici sono messi a tacere, i media indipendenti censurati e le organizzazioni della società civile molestate. La situazione è così grave che alcuni tunisini bramano il ritorno di Ben Ali, il dittatore che hanno rovesciato durante la Primavera Araba nel 2011. Sotto Ben Ali, although c'era la censura, i tunisini sapevano esattamente cosa potevano e non potevano dire senza finire nei guai.

Sotto Saied, non esistono linee di censura del genere. Si basa sull'opacità, portando all'autocensura, anche tra le organizzazioni internazionali e i giornalisti che operano in Tunisia. Prima dell'arrivo di Saied, esistevano oltre 10.000 organizzazioni non governative nel paese. Ora, sotto il suo governo, il loro numero è stato ridotto a un terzo.

La disoccupazione giovanile può raggiungere il 40 percento

Le ONG dell'estero sono generalmente viste con sospetto da Saied. Le sue convinzioni sono radicate nel razzismo, nell'antisemitismo e in una profonda diffidenza verso l'Occidente. Saied sostiene che l'Europa è in declino morale perché garantisce i diritti delle minoranze. Saied ha anche promesso di recuperare i 38 miliardi di dollari che Ben Ali ha rubato e trasferito all'estero. Per farlo, ha istituito una commissione per trattare bilateralmente con i paesi interessati, tra cui la Germania. Tuttavia, l'impresa è considerata impossibile a causa degli attacchi incessanti di Saied contro questi paesi e la sua preferenza per demolire i ponti piuttosto che costruirli con l'Occidente.

Cooperare con Saied è difficile per l'Unione Europea. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha offerto a Saied 900 milioni di euro come parte di un accordo migratorio, a condizione che Saied intercetti le barche dei rifugiati che lasciano la costa tunisina per l'UE. Tuttavia, Saied ha risposto con offesa, dicendo: "Non voglio carità". La maggior parte dei soldi non è stata ancora trasferita alla Tunisia, poiché Saied si rifiuta di firmare un accordo con il Fondo Monetario Internazionale richiesto dall'UE prima del trasferimento dei fondi.

Saied potrebbe bluffare, poiché sembra volere più soldi per poter potenzialmente beneficiare l'economia tunisina, che ha lottato per anni. L'attuale tasso di inflazione è superiore al 7 percento, mentre i salari non aumentano. Il tasso di disoccupazione ufficiale è del 16 percento, ma gli esperti stimano che la disoccupazione giovanile possa raggiungere il 40 percento.

Gli accademici lasciano la Tunisia in grandi numeri

La crescita del PIL lo scorso anno è stata solo dello 0,42 percento, con una stima del 2 percento per quest'anno. Rispetto ai due decenni precedenti alla Rivoluzione Araba, quando la crescita del PIL era tipicamente compresa tra il 3 e l'8 percento, si tratta di un calo significativo. I giovani accademici, in particolare i medici, hanno lasciato il paese in grandi numeri, rispecchiando le condizioni che hanno portato alla Rivoluzione Araba nel 2011. A Sidi Bouzid, un venditore di verdure di nome Mohammed Bouazizi si è dato fuoco in pubblico nel 2011 a causa della mancanza di opportunità economiche e delle molestie delle autorità di Ben Ali. Le immagini shock del 26enne hanno scatenato l'indignazione nel mondo arabo sui social media, portando a proteste e alla caduta di diversi leader autoritari, tra cui Ben Ali in Tunisia.

Mentre altri paesi spegnevano le loro rivoluzioni con cambiamenti superficiali, la democrazia della Tunisia è riuscita a resistere fino al 2021. Nonostante i problemi persistenti come la corruzione, l'etica democratica è rimasta per un decennio in questa nazione nordafricana. Simultaneamente, c'è stata la separazione dei poteri, una carta democratica e una stampa vibrante con la libertà di parola. Purtroppo, questo setup democratico ha subito un colpo quando un leader sbagliato è stato eletto attraverso mezzi democratici. Questa domenica, i tunisini si recheranno alle urne, ma la loro scelta ora è limitata. L'individuo in cui trovano difficile fiducia, Kais Saied, rimarrà ancora alla presidenza.

La Commissione Europea ha espresso preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Tunisia, invitando il presidente Saied a rispettare le norme e le libertà democratiche. Nonostante ciò, Saied ha continuato a reprimere le voci dell'opposizione, riducendo ulteriormente il numero delle organizzazioni della società civile nel paese.

Date le tensioni politiche in corso e le difficoltà economiche, la Commissione Europea ha sospeso l'assistenza finanziaria alla Tunisia, sostenendo la necessità di riforme democratiche e l'adesione alla rule of law. Questa decisione ha scatenato le critiche di Saied, che ritiene che l'Europa si intrometta negli affari interni della Tunisia.

