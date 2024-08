- C'e' un'altra foto di Banksy!

Una capra di pietra, un elefante, una scimmia e infine un lupo ululante: per diversi giorni di fila, nuove opere dell'artista di strada britannico Banksy sono apparse, spruzzate in diverse località della capitale britannica.

Ma la gioia è stata di breve durata con l'ultima opera. Pochi istanti dopo che l'artista misterioso ha confermato la sua paternità pubblicando un'immagine su Instagram, l'opera spruzzata su una parabola satellitare è stata rimossa da ignoti individui.

La Metropolitan Police ha riferito all'agenzia di stampa DPA di essere stata contattata per il furto di una parabola satellitare con un'opera d'arte sopra. Finora non ci sono state arresti e l'indagine è in corso.

Individui mascherati hanno accessing con una scala

La parabola satellitare con la silhouette del lupo si trovava sul tetto di un negozio a piano terra abbandonato a Peckham, nel sud-est di Londra.

In foto e video dei media britannici, si vedono diversi individui mascherati che accedono al tetto con una scala, rimuovono la parabola satellitare e la portano via.

Le opere di Banksy valgono milioni

Banksy è uno dei più famosi artisti di strada al mondo - le sue opere raggiungono milioni alle aste. Mantiene la sua identità segreta, ma si sa che viene dalla città occidentale inglese di Bristol.

Le sue opere, che di solito verifica tramite post su Instagram, appaiono a intervalli irregolari in Gran Bretagna e in altri paesi, spesso spruzzate sui muri.

Lo scorso dicembre, una delle sue opere - anche a Peckham - è stata rimossa poco dopo la sua conferma. Era un cartello di stop con diversi droni militari spruzzati sopra. Anche allora, è stato rimosso alla luce del giorno sotto gli occhi dei passanti da un uomo con tronchesine.

Le ultime opere di Banksy che raffigurano animali in diverse parti di Londra hanno suscitato scalpore e hanno dato luogo a congetture su ciò che l'artista vuole esprimere con loro.

