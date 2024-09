C'è una tendenza crescente di bambini a livello globale che sviluppano miopia.

Circa un terzo dei giovani a livello mondiale attualmente lotta contro la miopia, e questo problema sta aumentando a un ritmo allarmante. Entro il 2050, il numero di bambini e adolescenti che convivono con la miopia potrebbe raggiungere un'impressionante cifra di 740 milioni, secondo un team di ricercatori dell'Università di Sun Yat-sen a Guangzhou, in Cina, pubblicata sulla "British Journal of Ophthalmology". Ciò equivale a circa il 40% dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo di età superiore ai 5 anni.

Il team, guidato da Yajun Chen, ha analizzato i sondaggi e i rapporti governativi di 50 paesi in tutto il mondo. La loro ricerca includeva dati su oltre 5,4 milioni di bambini e adolescenti di età compresa tra 5 e 19 anni, di cui oltre 1,9 milioni erano miopi.

La miopia si sviluppa tipicamente durante l'infanzia, quando gli oggetti distanti appaiono sfocati. Anche se i geni possono giocare un ruolo, gli esperti attribuiscono la recente crescita a cambiamenti nel comportamento, come il tempo trascorso all'interno e l'uso degli schermi.

Variazioni per età e genere

La frequenza della miopia ha registrato un significativo aumento tra il 1990 e il 2023. Anche se la percentuale di bambini e adolescenti colpiti è rimasta relativamente stabile tra il 24 e il 25% tra il 1990 e il 2010, la tendenza è aumentata negli anni successivi. Nel 2023, il 36% dei bambini e degli adolescenti era miopico.

Esistono anche differenze basate sul genere. Le ragazze sono leggermente più sensibili alla miopia dei ragazzi, che i ricercatori attribuiscono al fatto che le ragazze trascorrono meno tempo all'aria aperta e più tempo concentrati su oggetti più vicini. L'istruzione più lunga e il fatto di vivere in aree urbane aumentano anche le possibilità di miopia.

Preoccupazione globale

La miopia potrebbe evolversi in una "sfida per la salute globale" in futuro, avverte lo studio. I paesi con reddito medio-basso per capita sono destinati a incontrare un aumento più sostanziale rispetto ai paesi ad alto reddito per capita. In particolare, l'Asia è prevista avere la più alta incidenza, raggiungendo il 69% entro il 2050.

La miopia era più diffusa tra il 1990 e il 2023 in Giappone e Corea del Sud, colpendo quasi l'86 e il 74% della popolazione rispettivamente. La Russia, Singapore e la Cina hanno registrato tassi elevati, con il 46%, il 44% e il 41% rispettivamente. I ricercatori hanno registrato la miopia meno frequentemente in diversi paesi africani, come l'Uganda e il Burkina Faso, con solo il 1,3% rispettivamente. In Paraguay, meno dell'1% dei bambini e degli adolescenti è stato colpito, secondo lo studio.

I bambini di tutto il mondo sono particolarmente colpiti dall'aumento della miopia, costituendo una parte significativa dei prevedibili 740 milioni di individui con miopia entro il 2050. Le ragazze, a causa del fatto che trascorrono meno tempo all'aria aperta e più tempo concentrati su oggetti più vicini, sono risultate più suscettibili alla miopia rispetto ai ragazzi.

