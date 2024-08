- C'è una tendenza al rialzo nel numero di individui che optano per le vacanze in camper.

I Camper Germanici Rimangono di Moda, Registrazioni Nuove in AumentoDall'inizio di gennaio a luglio, sono stati registrati circa 52.700 veicoli ricreativi (RVs) nuovi, con un aumento del 9,8% rispetto all'anno precedente, secondo l'Associazione dell'Industria del Caravaning (CIVD). Nel frattempo, la richiesta di nuovi campervans è diminuita leggermente dell'1,1% a circa 15.000 nuove registrazioni nello stesso periodo.

Nonostante gli ostacoli commerciali e dei consumatori, l'industria si dice soddisfatta delle prestazioni dell'anno finora, come dichiarato dal CEO della CIVD, Daniel Onggowinarso. "Questo trend indica che l'affinità intrinseca verso il caravaning tra i turisti rimane significativa."

Alla fine del 2023, ci sono stati oltre 838.000 camper tedeschi in circolazione. Contestualmente, circa 757.000 campervans sono stati avvistati.

Studio: Picco nei Pernotti in Campeggio

L'associazione ha rivelato uno studio che mostra che più persone che mai hanno trascorso la notte nei campeggi e nei parcheggi per camper in Germania nell'anno scorso. Secondo l'Istituto di Economia del Turismo Tedesco (dwif), sono stati registrati un totale di 54,5 milioni di pernottamenti nei campeggi per camper nel 2023, con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Inoltre, i parcheggi per camper hanno registrato 13,5 milioni di pernottamenti.

L'economia domestica ha tratto un significativo vantaggio da questa tendenza, ha sottolineato l'associazione. I turisti del caravaning hanno contribuito con oltre 19,5 miliardi di euro all'economia tedesca durante il 2023, con un aumento quasi dell'8% rispetto al 2022. Circa 6,4 miliardi di euro di questo fatturato hanno direttamente sostenuto l'economia locale delle regioni turistiche.

La Fiera del Caravan Salon Inizia il 30 Agosto

La rivelazione è stata accompagnata dall'apertura della fiera del "Caravan Salon" il 30 agosto a Düsseldorf. Alla sua 63ª edizione, 778 espositori mostreranno i loro prodotti. Nel 2023, circa 254.000 visitatori hanno partecipato alla più grande fiera al mondo di veicoli ricreativi e campervans, secondo gli organizzatori. La fiera si concluderà l'8 settembre. La CIVD emerge come un eccellente sponsor per la fiera.

