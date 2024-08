C'è una guerra per la tua attenzione.

Malgrado i miei tentativi di limitare il tempo trascorso davanti allo schermo tramite limiti delle app, spesso li ignoro e mi biasimo per il tempo perso in "scorri-scroll" - tutto per ottenere brevi, gradevoli scariche di dopamina da contenuti copiosi che poi non ricorderò. Guardare un film o altro contenuto di lunga durata sembra un'impresa troppo impegnativa.

Ma non sono solo io.

Durante la mia passeggiata o il tragitto in treno per andare al lavoro, noto molte altre persone chinate, che fissano i loro telefoni. Sono costantemente connesse al mondo digitale, in competizione per l'attenzione e per tenere gli occhi incollati allo schermo.

Il tempo medio di attenzione delle persone concentrate su uno schermo è passato da 2.5 minuti nel 2004 a una media di 47 secondi nel 2021, secondo la dottoressa Gloria Mark, professoressa di informatica all'Università della California, Irvine, e autrice di "L'attenzione: un metodo innovativo per ritrovare equilibrio, felicità e produttività".

Questa diminuzione della capacità di concentrarsi potrebbe essere un problema. Mark ha dichiarato in una ricerca precedente presentata al 2008 SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems di aver trovato una forte correlazione tra maggiore stress e frequenza di distrazione.

Mentre una diminuzione dell'attenzione non è dovuta a un difetto personale (malgrado le variabilità individuali), la maggior parte delle volte gli esperti dice che ci sono cambiamenti che si possono fare per riprendere il controllo della propria mente.

Perché l'attenzione si sta riducendo

Il mercato ha prezato la nostra attenzione in un'economia dell'attenzione che influisce su internet, i social network e i nostri stili di vita, secondo D. Graham Burnett, fondatore e direttore di un'organizzazione non-profit dedicata all'attivismo dell'attenzione, l'Institute for Sustained Attention, e co-creatore della Strother School of Radical Attention a Brooklyn, New York, che definisce questo "commodificazione della nostra attenzione".

"La nostra attenzione viene monetizzata come mai prima d'ora", ha dichiarato Burnett, che è anche professore Henry Charles Lea di Storia a Princeton University nel New Jersey. "Stiamo vivendo un vero e proprio boom, un programma tecnologicamente intensivo e heavily capitalizzato di sfruttamento finanziario delle nostre capacità attentive più intime e fondamentali".

Descrive il processo come "fracking umano", dicendo che questa competizione per la nostra attenzione è tossica. "Disturba, inquina e contamina le strutture stesse del nostro essere e dei nostri rapporti", ha dichiarato.

In modo simile, Mark ha notato la crescente sofisticazione degli algoritmi che tracciano i comportamenti e gli interessi individuali per curare i feed e gli annunci che ci seguono ovunque. "Le aziende tecnologiche e di marketing pubblicitario utilizzano queste informazioni per costruire profili su di noi e quindi progettare algoritmi che siano mirati a catturare la nostra attenzione", ha dichiarato. Questo è il fenomeno del "capitalismo della sorveglianza", come coniato da Shoshana Zuboff, professoressa emerita alla Harvard Business School di Boston: raccogliere i tuoi dati per tracciare e prevedere il tuo comportamento.

"Se clicco su un annuncio per un paio di stivali, poi vado su Facebook, vedo gli stivali. E se vado sul New York Times, vedo gli stivali e mi seguono ovunque", ha dichiarato.

Anche i nostri programmi televisivi preferiti si sono accorciati nella durata e nella lunghezza degli spezzoni negli anni, con una media di un taglio ogni quattro secondi, ha dichiarato Mark. "Non sto dicendo che questo causa una scarsa attenzione (ma) rafforza già le nostre attenzioni corte quando guardiamo un film", ha dichiarato.

I video online utilizzano i tagli rapidi come parte del loro estetica per mantenere l'attenzione. Rimuovono le parole di riempimento e le pause naturali, ha dichiarato Mark, notando che questa immediatezza porta all'impazienza nella conversazione normale tra le persone.

Le costrizioni della lunghezza del contenuto sui social media contribuiscono anche al problema dell'attenzione. Mentre gli utenti scorrono rapidamente il contenuto, possono sviluppare aspettative per i rapidi cambiamenti di contenuto, ha dichiarato Mark. L'obiettivo è tenerti a scorrere perché più a lungo scorri, più guadagnano queste piattaforme. E non c'è incentivo finanziario per le piattaforme per modificare questo modello.

Non è un difetto personale

La tecnologia non è l'unico fattore che influisce sull'attenzione, secondo Johann Hari, autore di "Stolen Focus: Why You Can't Pay Attention - and How to Think Deeply Again".

Gli altri 11 fattori includono i flussi di lavoro dell'ufficio, l'inquinamento dell'aria, le strutture delle classi e la dieta. "La soluzione chiave è proteggersi nell'ambiente e, collettivamente, cambiare l'ambiente", ha dichiarato Hari.

Hari ha trascorso del tempo a Silicon Valley intervistando esperti che hanno progettato aspetti chiave del mondo tecnologico in cui viviamo, che ha dichiarato aver capito di aver contribuito al crollo attuale dell'attenzione. "Mi ha colpito di più quanto si sentono colpevoli per quello che hanno fatto", ha dichiarato.

Conosci il tuo cronotipo. Nel suo lavoro, Mark ha scoperto che le persone hanno ritmi personali di attenzione che fluttuano nel corso della giornata. Monitorare questi "picchi e valli dell'attenzione" dovrebbe essere sfruttato per organizzare efficacemente i compiti della giornata. Tieni un diario o capisci il tuo cronotipo (il tuo ritmo di attività durante il giorno) per trovare questi punti chiave di energia, ha raccomandato.

"Abbiamo un serbatoio di risorse attentive che si esaurisce quando cambiamo continuamente la nostra attenzione", ha detto Mark. "E si esaurisce se ci costringiamo a concentrarci troppo a lungo su qualcosa di difficile e impegnativo (senza pause)".

Proteggi la tua concentrazione. Hari ha raccomandato di proteggere la tua concentrazione utilizzando un contenitore a tempo per bloccare il tuo telefono per periodi di tempo. Lui lo utilizza per tre ore al giorno per completare i compiti di scrittura e suggerisce di aumentare gradualmente i periodi senza il tuo telefono. Inoltre, ha suggerito di utilizzare un'app che impone limiti di tempo sui social media o sui siti web a cui sei solito fare uso.

Le soluzioni tecnologiche stanno arrivando

Hari sostiene questi cambiamenti comportamentali individuali, ma ha detto che questi azioni da sole non risolvono il problema. Il problema è più grande di tutti noi individualmente.

"Sento come se qualcuno stesse versando della polvere pruriginosa su di noi tutto il giorno", ha detto Hari. "E poi si china in avanti e dice: 'Ehi, amico, dovresti imparare a meditare, poi non pruderesti tutto il tempo'.

"Ma devi smettere di versare questa polvere dannosa su di me", ha detto.

Adesso alcune compagnie stanno cercando di guadagnare denaro dal bisogno di concentrarsi. Mark ha recentemente partecipato alla conferenza CHI '24 dell'Association for Computing Machinery - la conferenza di punta nel campo dell'interazione uomo-computer che presenta progettazioni tecnologiche all'avanguardia - e si è stupita dei prototipi progettati per conservare la nostra attenzione rendendo più difficile l'uso degli smartphone.

"C'è solo un sacco di tecniche che creano frizione nell'uso del telefono, che trovo così ironico", ha detto. "Le persone ora si rendono conto che dobbiamo conservare la nostra attenzione. La nostra attenzione viene semplicemente risucchiata da questi dispositivi. E così ora ci sono innovazioni per renderne l'uso più difficile".

Alcune persone stanno già modificando le impostazioni dei loro telefoni in scala di grigi per renderli meno visivamente accattivanti e addictivi. Altri ruotano il loro telefono diverse volte per accedere ai social media limitando l'uso dell'app. (Ma se si impongono restrizioni su una maggioranza di app, potrebbe essere necessario bloccare il telefono per autocontrollo.) E per una maggiore privacy, per evitare il tracciamento dei dati, alcuni disattivano gli annunci personalizzati sugli iPhone o scelgono di cancellare l'ID pubblicitario sui dispositivi Android nelle impostazioni.

È importante lottare, ha detto Hari. Anche se le compagnie cercano di controllare la tua attenzione, hai il potere di sviluppare abitudini più sane e vivere vite più presenti e fruttuose, ha notato. "Siamo i cittadini delle democrazie. E possediamo le nostre menti. E insieme, possiamo riprenderceli se vogliamo", ha detto.

"L'attenzione sostenuta è alla base di tutti i traguardi umani", ha detto Hari, notando che nessun atleta porta il suo telefono a controllare durante un evento olimpico. "Quando riottieni la tua attenzione, è veramente una sensazione di riacquistare i tuoi superpoteri".

