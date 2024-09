C'è una distinzione significativa, secondo Vance, tra le ideologie conservatrici e quelle liberali, poiché non è stato fatto alcun tentativo di danneggiare Kamala Harris.

È comune per le persone sulla sinistra politica proclamare che ci sono problemi su entrambi i fronti. Non sto dicendo che abbiamo sempre ragione come conservatori, né che i liberali hanno sempre ragione. Tuttavia, c'è una differenza notevole tra noi: recentemente, nessuno ha tentato di eliminare Kamala Harris, mentre due persone hanno tentato di eliminare Donald Trump nelle ultime settimane, ha dichiarato Vance durante la cena del Georgia Faith & Freedom Coalition ad Atlanta.

"Questo è una prova solida che la sinistra deve calmarsi un po' e smettere con queste sciocchezze", ha aggiunto.

Vance ha promesso di contribuire a moderare il linguaggio e si è rivolto specificamente a coloro che chiedono l'eliminazione di Trump, facendo riferimento al rappresentante di New York Dan Goldman, che ha sostenuto l'eliminazione di Trump in un'intervista lo scorso anno.

"Qualcuno finirà per farsi male e danneggerà il nostro paese. Qualcuno finirà per farsi male. Immaginiamo le conseguenze per l'America se Trump subisse gravi ferite. Vi assicuro che farò del mio meglio per moderare il linguaggio", ha dichiarato Vance.

"E poi, quelli che urlano per l'eliminazione di Trump? Smettetela o causerete dei danni", ha aggiunto.

Ryan Wesley Routh, presunto tiratore nell'apparente tentativo di assassinio contro Trump, è stato incriminato per possesso di armi da fuoco da parte di un criminale condannato e possesso di un'arma da fuoco con numero di serie cancellato durante un'udienza in tribunale federale lunedì mattina.

L'indagine sull'apparente aggressione contro Trump di domenica è in corso e potrebbero essere presentati ulteriori capi d'imputazione, secondo fonti delle forze dell'ordine informate sulla situazione che hanno parlato con CNN. Un primo gruppo di capi d'imputazione legati alle armi da fuoco è stato presentato per tenere Routh in custodia mentre gli investigatori approfondiscono l'incidente.

Il vicesceriffo della contea di Palm Beach, Ric Bradshaw, ha spiegato che un agente dei Servizi Segreti ha sparato al tiratore, che si trovava a circa 500 metri da Trump. Bradshaw ha confermato che il tiratore non ha risposto al fuoco, fuggendo in auto. In seguito, i Servizi Segreti hanno suggerito che Routh non era in grado di mirare su Trump.

Accanto alla recinzione, gli investigatori hanno trovato un nido di cecchino, completo di un fucile con mirino, una GoPro e uno zaino con piastre di protezione in ceramica.

Il presidente Joe Biden ha espresso il suo sollievo per la sicurezza di Trump in una telefonata con il suo predecessore lunedì pomeriggio, che la Casa Bianca ha descritto come una "conversazione cordiale".

Trump ha confermato questo, dichiarando in una dichiarazione che lui e Biden hanno avuto una piacevole conversazione e hanno discusso della sicurezza dei Servizi Segreti.

In precedenza, Biden aveva espresso il desiderio che il Congresso fornisse ulteriori sostegno ai Servizi Segreti in risposta all'incidente.

La vicepresidente Kamala Harris ha espresso a sua volta la gratitudine per il fatto che Trump sia uscito illeso dall'incidente.

"Mentre raccogliamo i fatti, lasciatemi essere chiaro: condanno la violenza politica. È importante che tutti contribuiamo a

