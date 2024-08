- "C'e' una comprensione limitata del funzionamento interno del cranio".

Dopo un grave trauma cranico, i pazienti spesso si trovano in coma, gestiti in una unità di terapia intensiva. Questo porta alla domanda tra i familiari e il personale medico: il paziente ha riacquistato la coscienza? Per esplorare questo, il paziente potrebbe essere invitato a muovere una mano. La mancanza di risposta spesso porta a ipotizzare che la persona sia ancora profondamente in coma e ignara del suo ambiente. Tuttavia, recenti ricerche suggeriscono il contrario.

Gli studi hanno dimostrato che alcuni individui che non mostrano risposte esterne possono comunque avere attività cognitive del cervello. Studi precedenti condotti in singoli centri di ricerca hanno indicato tale attività in circa il 15-20% dei casi. Un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista "New England Journal of Medicine" riporta ora una percentuale più alta di circa il 25%.

La prima autrice Yelena Bodien del Center for Neurotechnology and Neurorehabilitation del Massachusetts General Hospital spiega: "I pazienti con gravi traumi cranici possono apparire non reattivi al loro ambiente esterno. Tuttavia, quando esaminati con tecniche avanzate come la risonanza magnetica funzionale (fMRI) e l'elettroencefalografia (EEG), è possibile rilevare attività cerebrali che suggeriscono il contrario".

Lo studio ha coinvolto partecipanti dagli Stati Uniti e dall'Europa che avevano subito gravi traumi cranici, spesso mesi prima, come un incidente stradale con trauma cranico, un ictus o un arresto cardiaco. Durante la scansione del cervello, sono stati dati loro istruzioni, come "Immagina di aprire e chiudere la mano" o "Immagina di praticare uno sport".

Su 241 partecipanti, 60 non hanno mostrato reazioni visibili ma hanno seguito le istruzioni internamente per minuti. Questi individui sono risultati attenti, comprendevano il linguaggio e avevano memoria a breve termine.

Lo studio, condotto per molti anni e coinvolto sei centri medici, è significativo perché è il più grande gruppo di pazienti studiato finora e ha catturato sistematicamente il fenomeno, secondo Julian Bösel, portavoce della Commissione per le cure neurologiche intensive della Società Tedesca di Neurologia (DGN). Lo studio solleva una questione etica centrale: se continuare la terapia o meno.

I gravi traumi cranici spesso portano a una compromissione della coscienza. Il coma è definito come uno stato di completa incoscienza senza aperture degli occhi anche in risposta al dolore. Se una persona apre occasionalmente gli occhi e ha fasi di sonno-veglia distinguibili ma non segni di comunicazione, in passato è stato chiamato stato vegetativo, ora noto come sindrome di veglia senza risposta (SUR). Questo è distinto da uno stato con minima coscienza, in cui sono presenti movimenti oculari o semplici comandi sono seguiti.

Potrebbero essere necessarie ulteriori indagini e tempo. Bösel suggerisce che studi come l'attuale potrebbero fornire le basi per esaminare più di questi pazienti con EEG e osservarli per periodi più lunghi. Ciò potrebbe portare a concedere più tempo a pazienti selezionati in caso di dubbi.

Rimane incerto se le terapie speciali possano aiutare queste persone. Sono stati tentati tentativi con terapie comportamentali, medicinali o altri metodi, ma questi hanno generalmente portato a successi non significativi o duraturi. Una squadra del Massachusetts General Hospital sta inoltre utilizzando la tecnologia moderna: utilizzando interfacce cervello-computer, cercano di stabilire una connessione tra i cervelli di questi pazienti e i computer, consentendo loro di comunicare.

L'attività cerebrale non significa necessariamente coscienza

Frank Erbguth, Presidente della Fondazione Tedesca del Cervello, tuttavia, ritiene che lo studio non dica nulla di fondamentalmente nuovo. "Il fenomeno è noto", dice. Tuttavia, misurare i modelli elettrici o le regioni attive nel cervello non significa necessariamente che queste persone abbiano una forma più alta di coscienza. Tale attività può anche essere trovata nella risonanza magnetica funzionale o nell'EEG di persone anestetizzate.

Entrambi gli esperti concordano su come trattare le persone che non rispondono. "Le persone nelle unità di terapia intensiva e di riabilitazione dovrebbero sempre essere trattate come se fossero consapevoli", dice Erbguth. "Si parla con loro e li si tratta con rispetto. Questo è già il caso oggi".

Il numero di persone interessate è incerto

Quanto è alta la percentuale di persone che mostrano abilità cognitive ma mancano di segni comportamentali? Entrambi gli autori dello studio e gli esperti tedeschi spiegano che fare affermazioni definitive è difficile. Nello studio nuovo, i test non erano standardizzati e i pazienti erano selezionati. " Inoltre, lo studio ha combinato completamente diverse cause di danno cerebrale", dice Erbguth.

Tuttavia, sottolinea Bösel, le percentuali di studi come questo mostrano: "Dovremmo essere consapevoli che forse più pazienti con disturbi della coscienza di quanto si pensi sono consapevoli di ciò che accade intorno a loro". Nella sua esperienza, è ancora comune in molti posti parlare accanto al letto dei pazienti in coma come se non ci fossero. "Molti membri del personale infermieristico lo fanno molto bene salutando il paziente, presentandosi e dicendo loro cosa stanno facendo".

Tutti dovrebbero tenerlo a mente, inclusi i medici durante i giri o i visitatori, e evitare di discutere argomenti spaventosi accanto al letto. "Ci troviamo accanto al letto e non sappiamo molto di ciò che sta realmente accadendo nel cranio, dobbiamo essere onesti su questo".

