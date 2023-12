C'è una carenza di giocatrici di colore nel LPGA Tour. Questa donna vuole che le cose cambino

Si è rivolta al golf, ma è stata subito colpita dalla mancanza di diversità. Da quando Perry ha preso in mano il suo primo set di mazze nel 2013, la sua missione è stata quella di colmare il divario di accesso a questo sport.

Fondata nel 1950, la Ladies Professional Golf Association (LPGA) è una delle associazioni sportive professionistiche femminili più longeve. Ma la LPGA ha storicamente lottato con la mancanza di diversità e inclusione nel gioco.

Ci è voluto poco più di un decennio perché la prima giocatrice di colore, Althea Gibson, entrasse a far parte del tour. Quattordici anni dopo Nancy Lopez ha seguito l'esempio, diventando la prima giocatrice ispanica a partecipare al LPGA Tour.

Secondo l'organizzazione, dal 1950 solo otto giocatrici di colore sono state iscritte a tempo pieno nella storia del LPGA Tour.

La LPGA afferma che la maggior parte dei suoi tornei conta circa 100-120 giocatrici e che i campi si basano su una "lista di priorità".

Le giocatrici tra le prime 150 sono generalmente considerate a tempo pieno, in quanto accedono alla maggior parte degli eventi, ha confermato la LGPA alla CNN Sport.

Degli oltre 530 membri del LPGA Tour, di cui circa 220 sono concorrenti attivi, c'è solo una giocatrice di colore iscritta a tempo pieno, Mariah Stackhouse, ha confermato la LPGA alla CNN. Stackhouse è la numero 127 nella lista di priorità della LPGA per il 2021.

"Ci sono vari modi per ottenere l'iscrizione al LPGA Tour, tra cui vincere un evento, avanzare attraverso le nostre Qualifying Series, avanzare dal nostro tour di sviluppo o guadagnare una certa somma di denaro in un determinato anno", ha aggiunto la LPGA.

Nel frattempo, secondo le statistiche fornite dalla LPGA, nei Tour LPGA e Symetra, solo il 2% delle giocatrici è di colore rispetto al 55% delle concorrenti bianche.

L'organizzazione ha dichiarato alla CNN: "Siamo impegnati a lungo termine per cambiare il volto del golf, rendendo lo sport che amiamo più diversificato, accessibile e inclusivo".

Si stanno compiendo sforzi per aumentare la diversità dello sport a partire dai principianti, ma i dati della National Golf Foundation mostrano che tra gli juniores che hanno giocato per la prima volta su un campo da golf nel 2019, circa il 36% erano ragazze e poco più di un quarto erano "non caucasici".

Un gioco di base

Perry ha creato Women Of Color Golf (WOCG), un'organizzazione no-profit guidata da neri con sede in Florida per "aumentare la diversità e l'inclusione nello sport del golf per donne e ragazze". Finora ha formato 600 donne e ragazze appartenenti a minoranze etniche.

Mi sono resa conto che dovevo cambiare le cose per le donne e le ragazze che erano dietro di me", ha detto la Perry, che proviene da un'eredità di "changemaker".

Nel 1992, sua madre è stata la prima donna di colore ad essere eletta nel consiglio scolastico della contea di Hillsborough e tre anni dopo è stata eletta presidente. Prima di allora, sua nonna era un'educatrice e una leader dei diritti civili a Tampa, in Florida.

"Non ho mai dovuto imparare la storia dei neri da un libro. Erano seduti a tavola a raccontarmi le storie", dice Perry.

L'impegno della sua famiglia nella lotta per l'equità ha ispirato la sua dedizione al servizio comunitario.

"Ho visto come si presenta la lotta. Siamo sempre stati paladini della giustizia sociale", dice.

Perry dice che uno dei maggiori ostacoli al golf è il costo. L'allenamento, il coaching, i viaggi e i green fee non sono economici.

"Se il reddito medio di un afro-americano è di circa 45.000 dollari, il golf non è certo un'attività da prendere in considerazione. Ma si può prendere in mano un pallone da basket, un pallone da calcio, e costa solo un paio di scarpe da tennis per correre in pista", dice.

Il peso della rappresentanza

Shasta Averyhardt è una giocatrice professionista nera di 35 anni, residente a Sarasota, in Florida, che dice che non sarebbe riuscita a entrare nel LPGA o nel Symetra Tour senza il sostegno finanziario dei suoi genitori.

Shasta Averyhardt gioca un colpo nel Symetra Tour durante il secondo turno del Volvik Championship sul Palmer Course del Reunion Resort in Florida nel 2013.

Come la Perry, anche lei sottolinea che gli obblighi economici di questo sport possono essere gravosi. "Hai bisogno di qualcuno che ti accompagni e che ti spinga, perché non puoi farcela da solo", ha dichiarato alla CNN.

Come giocatrice di golf a livello giovanile, è stata cresciuta nell'ambito di programmi che le hanno dato accesso a country club esclusivi.

Ma, racconta, fin da piccola era spesso una delle poche giocatrici di colore sul campo, cosa che si è protratta anche nella sua carriera professionale. Nel 2010 Averyhardt è diventata la quarta golfista nera a giocare nel LPGA Tour, debuttando poi nel 2011.

All'epoca la pressione delle aspettative era scoraggiante, ma il peso della rappresentanza era ancora più grande. "Ho lottato per riuscire a eliminare tutte le chiacchiere", racconta.

Era consapevole della storia che stava facendo seguendo le orme di grandi come Althea Gibson e Renee Powell, la seconda donna di colore a giocare nel tour, anche se la sua priorità assoluta era ottenere buoni risultati per poter continuare a finanziare il suo viaggio.

"All'inizio ho pensato che fosse davvero ingiusto avere questo onere e non essere sostenuta con il denaro necessario per avere successo", dice.

Campioni di visibilità

Dopo un breve periodo di assenza dal golf, Averyhardt è rientrata nell'arena nel 2017.

In quel periodo si trovava in Florida e si è imbattuta nell'organizzazione di Perry, trovando che la dichiarazione della missione risuonasse immediatamente con lei.

Averyhardt ha firmato come ambasciatrice per un anno ed è stata pagata per parlare a corsi programmati per donne e ragazze, nella speranza che la sua visibilità potesse contribuire a far crescere la missione del gruppo.

Stackhouse è una golfista professionista di 27 anni e vive ad Atlanta, in Georgia. Considera Averyhardt una delle sue più care amiche e una fonte di ispirazione dentro e fuori dal campo.

Stackhouse è l'unica giocatrice nera a tempo pieno della LPGA, un'impresa che, a suo dire, è stata particolarmente impegnativa durante il suo anno da esordiente, nel 2017.

Riconosce al suo caddie di allora, Abimbola "Bebe" Olakanye, il merito di averle fornito il sostegno necessario per superare la stagione. Olakanye è nato in Nigeria e si è trasferito in Florida durante l'adolescenza.

"Allo stesso modo in cui mi sentivo sola, lui ha sicuramente vissuto queste esperienze come caddie nero. Era sempre accanto a me e ha contribuito a rendere la transizione molto più agevole", ha dichiarato.

Da giovane, il padre di Stackhouse si è assicurato che fosse circondata da compagni di golf neri, inserendola in programmi estivi locali nella zona sud di Atlanta.

Hanno strutturato la mia crescita in modo tale che non potessi mai sentirmi "altra", perché ho sempre visto molti altri ragazzi di colore giocare attraverso quei programmi", dice Stackhouse.

"Penso che sia incredibilmente importante che tutti gli spazi rappresentino il mondo in cui viviamo. Se ti trovi in uno spazio come il golf, che è sinonimo di benessere e ricchezza, e vedi solo persone che ti somigliano, c'è qualcosa che non va", aggiunge Stackhouse.

Oltre ai programmi di parità di accesso, Averyhardt ritiene che le giovani ragazze saranno più propense a praticare il golf se vedranno giocatori che assomigliano a loro, cosa che spera di promuovere attraverso la propria visibilità.

"Voglio che si sentano responsabilizzate e ispirate quando mi vedono giocare sul campo, per sentirsi esattamente come mi sentivo io quando guardavo Tiger Woods giocare", dice Averyhardt.

Quando uno vince, vinciamo tutti

Al culmine delle proteste di Black Lives Matter, la scorsa estate, entrambi i giocatori hanno potuto contare sul sostegno dei loro circoli sociali, cosa che ha rafforzato il loro senso di comunità sia dentro che fuori dal campo.

"Se c'è una cosa che è emersa dal movimento della scorsa estate in termini di spazio in cui mi trovo come golfista professionista, è la vicinanza che ha portato fuori di noi. Siamo riusciti a capirci in modo specifico come nessun altro", dice Stackhouse.

Averyhardt è d'accordo. "Sulla scia di tutto quello che è successo l'anno scorso, ci siamo riuniti. C'è un legame tacito: sappiamo che questo è uno spazio sicuro. Per anni non l'ho avuto", dice.

"Vogliamo tutti che gli altri prosperino e abbiano successo, quindi faremo tutto il possibile per aiutarci a vicenda. Quando uno vince, vinciamo tutti", aggiunge.

La forza della comunità

Sandra Braham è membro della comunità WOCG da quasi tre anni e afferma che far parte del collettivo è stato fondamentale per il suo piacere di giocare a golf.

"Il golf ha cambiato la mia vita. Le persone iniziano a vederci e a volere la nostra presenza, perché aiuta le donne di colore a dedicarsi al gioco e questo è importante", ha detto Braham.

Dopo aver creato una comunità di donne e ragazze che si sono appoggiate l'una alle spalle dell'altra per ricevere sostegno dentro e fuori dal campo, Perry vuole ora estendere il suo raggio d'azione.

Questa primavera utilizzerà una sovvenzione di 30.000 dollari concessa dal PGA Tour per portare il suo programma di mentoring, Girls On the Green Tee (GOTGT), nelle scuole meno servite della Florida.

L'iniziativa introduce le ragazze tra i 10 e i 17 anni al gioco attraverso il tutoraggio, il gioco sul campo e gli eventi di networking.

Finora il programma ha funzionato presso il Center 4 Girls di Tampa. A marzo entrerà in vigore sia alla Clemmie Ross James Elementary che alla Doris Ross Reddick Elementary, scuole intitolate rispettivamente alla nonna e alla madre di Perry per onorare il loro lavoro di educatrici e attiviste pioniere.

Dall'ascolto delle storie della sua famiglia al tavolo della sua sala da pranzo all'onorare il loro lavoro di giustizia sociale attraverso il WOCG, Perry dice che tutto ha chiuso il cerchio.

"L'eredità è stata portata avanti da noi che siamo un esempio, dando davvero un contributo alla nostra comunità. Ogni volta che vedo una ragazza brandire una mazza, so che tutto il suo mondo si è aperto".

*Questa notizia è stata aggiornata per precisare che la sovvenzione è stata concessa dal PGA Tour.

