C'è un Vettel Hammer nella nuova squadra tedesca?

Appena poco più di una settimana prima della fine delle vacanze estive, il mondo delle voci di corridoio della Formula 1 ribolle con le notizie più calde provenienti dall'Austria - dal capo del motorsport della Red Bull, Dr. Helmut Marko, che alimenta le speculazioni sul ritorno imminent di Sebastian Vettel.

Solo a maggio, la leggenda tedesca della Formula 1 Sebastian Vettel - che ha vinto quattro titoli mondiali consecutivi con la Red Bull dal 2010 al 2013 - ha fatto un ritorno nel campionato di motorsport più importante. In occasione del 30º anniversario della morte del suo idolo Ayrton Senna, il 37enne ha avuto l'opportunità di guidare la vecchia McLaren di Senna intorno al circuito di Imola, in Emilia-Romagna, creando immagini commoventi.

Dopo questa esibizione in onore del compianto Senna, le voci si stanno facendo sempre più insistenti sul fatto che Vettel potrebbe effettivamente fare ritorno come pilota a tempo pieno nella Formula 1. Nessuno meno che Dr. Helmut Marko, che è stato un confidente stretto di Vettel per quasi due decenni, ha confermato le ambizioni del quattro volte campione del mondo. L'81enne ha dichiarato al portale austriaco "oe24" che Vettel sta puntando a un ritorno circa un anno e mezzo dopo il suo ritiro dalla Formula 1.

Mentre potrebbe non esserci un posto per il 53 volte vincitore del Gran Premio alla Red Bull o alla Mercedes, un'altra squadra potrebbe essere attivamente interessata a una collaborazione con Vettel. Secondo "oe24", il nuovo arrivato Audi potrebbe essere il partner perfetto per la stella tedesca del motorsport, che ha già corso in Formula 1 dal 2007 al 2022. Audi sta già muovendo molti fili dietro le quinte e entrerà come propria squadra ufficiale a partire dal 2026.

Per il suo impegno in Formula 1, Audi ha recentemente acquisito Mattia Binotto come CEO e Jonathan Wheatley come team principal. Entrambi hanno una lunga e positiva storia di lavoro con Vettel. Binotto ha servito come direttore tecnico e in seguito come team principal della Ferrari durante gli anni di Vettel alla Scuderia dal 2015 al 2020. Wheatley è stato il direttore sportivo della Red Bull per tutto il periodo in cui Vettel ha corso per la squadra austriaca, e lascerà il costruttore austriaco-britannico alla fine del 2024 per unirsi ad Audi.

Le speculazioni sul ritorno di Vettel acquistano ulteriore slancio poiché Audi non ha ancora presentato un secondo pilota a tempo pieno per i prossimi anni. Nico Hülkenberg è già stato confermato come nuovo pilota per il 2025. Il secondo sedile Sauber o Audi per il 2025 e oltre è ancora da decidere. I contratti dei piloti a tempo pieno attuali della Sauber, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, sono entrambi in scadenza alla fine della stagione corrente di Formula 1.

Dopo le dichiarazioni di Dr. Helmut Marko sul possibile ritorno di Vettel, l'entusiasmo per un ritorno a tempo pieno nella Formula 1 per il quattro volte campione del mondo sta crescendo. Se un ritorno si materializzerà, Audi, con i suoi stretti legami con Vettel e i piani per entrare nella Formula 1 come squadra ufficiale nel 2026, potrebbe essere la destinazione ideale per la stella tedesca del motorsport.

