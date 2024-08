- C'è un grande successo per l'inaugurazione.

Lipsia (dpa) -

Aue si aggiudica la vetta della terza divisione con un debutto record, battendo il Dinamo Dresda 2:0 nel derby della Sassonia grazie ai gol di Mirnes Pepic (6') e dell'ex giocatore del Dinamo Marvin Stefaniak (9'). La partita si è conclusa con una scena infuocata tra i capitani Martin Männel e Stefan Kutschke, al 101° derby, quando Männel è stato espulso al 83° per un tackle tardivo seguito da una caduta melodrammatica dopo un lancio laterale di Kutschke, dopo che questi aveva provocato.

"Männel avrebbe dovuto essere espulso, quindi il giallo iniziale a Kutschke non era giustificato," ha argomentato l'allenatore del Dinamo Thomas Stamm dopo aver visionato i filmati, sostenendo il suo attaccante. "In un derby, controllare le emozioni è difficile. Ma Stefan potrebbe non correre più la prossima volta."

Stamm ha visto la sconfitta come un'opportunità per la crescita della squadra: "Le sconfitte aiutano a progredire a lungo termine, le sconfitte fanno parte del successo." Oltre alla discussione sul cartellino rosso, ha concesso che la vittoria dell'Aue era giusta, lodando la loro aggressività e la loro superiorità nei contrasti.

Cottbus onora il goleador Borgmann

Il sostituto Axel Borgmann ha segnato il gol vincente all'8' dei tempi supplementari, regalando all'Energie Cottbus la prima vittoria nella terza divisione di calcio. Il suo gol è arrivato contro l'Alemannia Aachen, con Henry Rorig (19') che aveva dato ai Lausitzer un vantaggio iniziale. Di fronte a 9.218 spettatori, Anton Heinz (52') ha pareggiato per l'Aachen.

"È incredibile quando qualcuno così dedito al club, alla regione e alla causa segna un gol così importante dopo essersi ripreso da un infortunio al ginocchio. Ha un posto speciale nel mio cuore, sapendo quello che la sua famiglia ha passato," ha elogiato il suo capitano l'allenatore Claus-Dieter Wollitz.

"It was long overdue. Losing is hard on the psyche. So it's extra sweet to savor this moment," Borgmann said, asking the referee if the match was over before attempting his winning shot. "He confirmed. I asked if I could shoot if the ball reached me. He nodded, and I did."

Hansa Rostock, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, ha mancato l'occasione anche questa volta a causa di un gol all'ultimo minuto. La partita contro il Borussia Dortmund II è finita 1:1, con Julian Hettwer (90.+5) che ha pareggiato per il Dortmund, dopo che Kjell Arik Wätjen (17') aveva segnato un autogol che aveva dato il vantaggio al Hansa. "Stiamo nuotando controcorrente in questo momento. Lavoriamo sodo, lottiamo e diamo tutto. Non posso prevedere per quanto tempo durerà, ma continueremo a spingere," ha detto l'allenatore Bernd Hollerbach. Il capitano del Hansa, Franz Pfanne, ex giocatore del Dortmund, ha espresso la sua frustrazione: "Abbiamo dato tutto in partita e poi l'abbiamo persa negli ultimi momenti. È solo frustrante."

Hollerbach ha anche criticato l'arbitro: "Ci è stato negato un gol chiaro. Il 2:0 di Fröhling, dove è stato chiamato fuorigioco, era ridicolo." Trovando difetti nel loro crollo all'ultimo minuto, Pfanne ha espresso delusione: "Come squadra di terza divisione con esperienza, avremmo dovuto mantenere il 1:0 e non ci siamo riusciti."

Leggi anche: