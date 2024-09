C'e' stato un uso di sostanze con Miley Cyrus e Bruno Mars?

Nell'estate del 2022, Miley Cyrus ha ottenuto un successo enorme con il suo brano "Flowers," che alcune fonti suggeriscono essere un affondo contro il suo ex coniuge, l'attore Liam Hemsworth. Tuttavia, le cose sono peggiorate quando Tempo Music Investments ha presentato una causa di violazione del copyright contro la cantante. La società sostiene che "Flowers" ha "preso in prestito" elementi dalla canzone di Bruno Mars del 2012 "When I Was Your Man."

I documenti del tribunale, ottenuti dalla pubblicazione statunitense "TMZ," suggeriscono che "Flowers" condivide numerose similitudini musicali con la ballata di Mars. Tempo Music Investments, che rivendica di possedere una parte del copyright di "When I Was Your Man," afferma che il ritornello, l'armonia, la melodia, le progressioni di accordi e i testi di "Flowers" sono stati intenzionalmente plagiati da Mars' hit. La causa sostiene inoltre, "La combinazione e le numerose similitudini tra i due brani lasciano poca dubbi che 'Flowers' non esisterebbe senza 'When I Was Your Man'."

Risarcimento richiesto

Tempo Music Investments richiede un risarcimento monetario da Miley Cyrus, nonché il ritiro di "Flowers" da tutte le versioni del suo album del 2023 "Endless Summer Vacation." La società vuole anche che Cyrus sia proibita dal eseguire "Flowers" in futuro.

Entrambi i brani si sono rivelati di successo, raggiungendo la vetta della classifica Billboard Hot 100. "When I Was Your Man" di Mars è stato nominato per la miglior interpretazione pop solistica ai 56° Grammy Awards del 2014, mentre "Flowers" ha superato il suo predecessore con ancora più successo. Il brano ha vinto il premio per la canzone dell'anno, che onora i autori, e la miglior interpretazione pop solistica, una categoria in cui Mars ha gareggiato in passato. "Flowers" è stata inoltre nominata per la canzone dell'anno, ma ha perso il premio.

Nonostante la disputa legale in corso, la popolarità di entrambi "Flowers" e la sua presunta fonte di ispirazione, "When I Was Your Man" di Bruno Mars, continua a crescere nella scena musicale. In effetti, gli appassionati di musica pop spesso notano e apprezzano gli elementi comparabili tra i due brani di successo.

