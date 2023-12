C'è stato un tempo prima del bikini: 100 anni di costumi da bagno

Riviera Style: Resort & Swimwear since 1900, ora in mostra al Fashion and Textile Museum di Londra, ripercorre il viaggio dagli abiti da bagno al ginocchio di un tempo agli onnipresenti bikini di corda di oggi attraverso capi e immagini d'archivio.

L'ascesa del resort

"La storia inizia con il passaggio dai bagni in epoca vittoriana al nuoto", spiega il curatore dell'FTM Dennis Nothdruft. "C'era questo grande movimento verso l'attività, e in particolare le donne erano più attive".

Spogliarsi per andare in spiaggia significava ancora indossare gonne lunghe, calze e scarpe fino agli anni Venti, quando le scappatelle in Costa Azzurra della stilista Coco Chanel convinsero le donne alla moda a non prendere più il sole.

Ma se i ruggenti anni Venti hanno la reputazione più scandalosa, è solo negli anni Trenta che i costumi da bagno cominciano ad avere un aspetto (un po') convenzionalmente succinto e il due pezzi fa il suo debutto.

"Si iniziano a vedere sempre più spesso quelli che consideriamo costumi da bagno contemporanei", dice Nothdruft. "Si iniziano a vedere costumi da bagno tagliati - tagliano via i lati nella parte superiore - e iniziano ad aggiungere vari elementi rivelatori".

Negli anni '50, i costumi a due pezzi erano ormai comuni. Essenzialmente lingerie glorificata, creavano la stessa ambita figura a clessidra degli abiti a forma vincolata del decennio.

"Si comincia a capire che i costumi da bagno non servono solo per nuotare", dice. "All'improvviso si tratta di modellare il corpo e creare una silhouette".

Il bikini come lo conosciamo oggi ha fatto la sua prima apparizione negli anni '60, quando le tendenze della moda diventavano più orientate ai giovani e gli stilisti sostenevano una silhouette più naturale.

"Negli anni '50 gli adolescenti assomigliavano alle loro madri. Negli anni '60, le madri volevano assomigliare alle loro figlie", spiega Nothdruft.

Innovazione tessile

Se la modestia dei costumi da bagno post-vittoriani è forse la differenza più evidente tra allora e oggi, il cambiamento nei materiali è altrettanto netto.

"È la storia dell'innovazione", dice Nothdruft. "È una storia di innovazione", dice Nothdruft. "Si tratta di trovare materiali che rispondano ai requisiti: vestibilità e bagnatura".

Prima dell'elastico moderno, i primi costumi da bagno erano fatti di cotone e lana lavorati a maglia che diventavano pesanti e pendevano in modo scomodo quando si bagnavano.

Questa situazione si protrarrà fino agli anni '30, quando i filati elastici - cotoni e lane avvolti da fili elastici - prenderanno il sopravvento, per poi essere soppiantati dai tessuti elasticizzati negli anni '50. (La lycra non diventerà mai più un tessuto elastico). (La lycra diventerà onnipresente solo negli anni '80).

Le pietre miliari del costume da bagno moderno, come la tuta Speedo LZR Racer, originariamente bandita dalle Olimpiadi per aver dato agli atleti un vantaggio sleale, suggeriscono un recente spostamento dalla mera praticità al miglioramento delle prestazioni.

"Quello che stiamo mostrando sono alcuni sviluppi davvero fantastici nel campo dei costumi da bagno", dice Nothdruft. "Ci sono innovazioni di ogni tipo nella tecnologia, nel tessuto, nel taglio e nella manipolazione".

Questo significa che, dal punto di vista della moda, il costume da bagno è stato portato al massimo? È una possibilità.

"È difficile dire cosa faremo in futuro... Penso che abbiamo coperto tutto", dice. "Dovremo ricominciare a indossare abiti interi quando faremo il bagno. Calze e scarpe...".

Riviera Style: Resort & Swimwear since 1900 è in mostra al Fashion and Textile Museum di Londra dal 22 maggio al 29 agosto 2015 .

Fonte: edition.cnn.com