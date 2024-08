- C'e' stato un notevole aumento di attacchi con coltello.

Tre individui hanno incontrato il loro destino per mano di un aggressore armato di coltello durante una festa cittadina a Solingen. Questo incidente ha scatenato un notevole aumento di discussioni sulla violenza legata ai coltelli in Germania. Il ministro federale dell'Interno tedesco, Nancy Faeser del partito SPD, ha proposto regolamentazioni più severe sulle armi da fuoco, citando questo come risposta.

Nel 2022, la polizia ha segnalato 8.951 casi di lesioni gravi e letali causate da coltelli, utilizzati come armi o minacce. Si tratta di un aumento del quasi 9,7% rispetto all'anno precedente. Inoltre, i coltelli sono stati coinvolti in oltre il 10,9% di tutte le rapine segnalate nel 2023.

Nella statistica della polizia, un "attacco con coltello" è classificato come un incidente in cui un'aggressione viene minacciata o eseguita utilizzando un coltello. Il semplice porto di un coltello non viene considerato un attacco in questo contesto.

Di recente, incidenti come l'aggressione con coltello perpetrata da un uomo afghano a Mannheim alla fine di maggio, che ha lasciato feriti cinque membri di un gruppo critico dell'Islam, Pax Europa, nonché un agente di polizia (che in seguito è deceduto), e l'incidente di accoltellamento a Wolmirstedt, Sassonia-Anhalt, da parte di un uomo afghano di 27 anni a metà giugno, dove ha ferito diverse persone a una festa privata per l'Euro 2023 dopo aver precedentemente aggredito un 23enne, hanno attirato l'attenzione.

Secondo le proposte del ministro Faeser, il possesso pubblico di coltelli con lame lunghe più di sei centimetri sarà proibito, riducendo il limite attuale di dodici centimetri. Inoltre, l'uso di pericolosi coltelli a serramanico sarà reso illegale in generale.

La festa cittadina di Mannheim ha vissuto un evento tragico in maggio, quando un uomo afghano armato di coltello ha attaccato un gruppo, compresi membri di Pax Europa e un agente di polizia. In risposta agli incidenti legati ai coltelli in aumento come questo, diverse feste cittadine in Germania hanno aumentato le misure di sicurezza per garantire la sicurezza pubblica.

