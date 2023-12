'C'è poesia nell'acqua potabile': Michael Mann mette Modena sotto i riflettori con il dramma automobilistico "Ferrari".

Interpretato da Adam Driver e Penelope Cruz, il biopic di Mann racconta la turbolenta vita di Enzo Ferrari, fondatore della casa automobilistica. Ambientato nel 1957, durante la corsa della Mille Miglia in Italia, gli eventi in pista si scontrano con i drammi familiari a casa, quando Enzo e la moglie Laura sono in lutto per la perdita del figlio ed Enzo deve affrontare la sua doppia vita di padre di un bambino avuto da un'altra donna. Dopo essere stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia in agosto, il film di Mann arriva nelle sale durante le vacanze di Natale, con un occhio agli Oscar.

Driver, americano, e Cruz, spagnola, si lanciano nella vita italiana, ma quando si tratta di scegliere la location, Mann decide che non c'è alternativa.

Modena, nel cuore dell'Emilia-Romagna, è parte integrante della storia della Ferrari. Enzo è nato in questa piccola città e vi ha costruito un'officina quando l'ex pilota di auto da corsa ha iniziato a produrre automobili per conto proprio. Negli anni Cinquanta, Ferrari si era espanso nella vicina città di Maranello, diventando una forza da non sottovalutare, e Modena era il cuore dell'automobilismo italiano, con la Maserati che la ospitava. Ma mentre le sue auto sfrecciavano per l'Italia e poi per il mondo, Enzo era riluttante ad allontanarsi da Modena. Perciò era giusto che Mann, quando si accingeva a creare la "Ferrari", vi portasse la produzione.

Mann, 80 anni, ha un legame profondo con la Ferrari. Il regista di Chicago, autore di "Heat" e "L'ultimo dei Mohicani", stava pensando da anni a un film sul fondatore e da decenni chiama Piero Ferrari, l'attuale vicepresidente dell'azienda, un amico (il giovane Piero ha un ruolo importante nel film).

La produzione è scesa a Modena per sei mesi nel 2022. "È una città molto piccola, quindi ci siamo fatti conoscere", ha detto Mann alla CNN. "Quando andavo a fare la spesa al Mercado Benelli - che è un mercato aperto costruito nel 1865 - ero 'il marito della signora Mann'. Quindi era molto rispettoso".

Per fortuna, Modena, come molti altri luoghi dell'Emilia-Romagna, non ha cambiato molto il suo aspetto dal 1957. La cattedrale della città è ancora alta, il Palazzo Ducale barocco è grande e molte strade sono ancora coperte di ciottoli. (Un'eccezione degna di nota è il Museo Enzo Ferrari Modena, un complesso ibrido di padiglioni moderni e spazi ristrutturati, tra cui la casa d'infanzia di Enzo, inaugurato nel 2012 - comprensibilmente, non compare nel film).

Ma soprattutto, Modena è ancora piena di persone che lavorano e amano la Ferrari. "La Ferrari è la squadra di casa", ha detto Mann. "Molte delle persone che lavorano in fabbrica sono lì da due generazioni. C'è un dialetto automobilistico molto forte".

"Quando si è lì, diventa dolorosamente evidente il significato della Ferrari non solo per il Paese, ma per quel luogo in particolare", ha detto Driver alla CNN. "C'è un elemento e un'attitudine di Modena che non credo sarebbe stato possibile ottenere girando altrove".

"Il nostro set era popolato dalla città", ha aggiunto. "La maggior parte delle persone non c'era in agosto quando abbiamo girato, ma c'era qualcuno che iniziava a fare il catering un minuto prima e due settimane dopo era nel film".

La produzione ha ingaggiato gli ex capi meccanici della Ferrari Formula Uno Michael Schumacher e Niki Lauda per piccole parti nel film, ha detto Mann, e si è procurata i blocchi motore dal reparto di restauro di Ferrari Classiche. Il barbiere che Enzo visitava ogni giorno è presente nel film, con il proprietario di seconda generazione che interpreta suo padre, che fa la barba a Driver.

"Era molto, molto locale in questo modo meraviglioso", ha detto Mann. "Si capiva l'arguzia, questo tipo di atteggiamento da duro, che non è troppo diverso da quello dei quartieri poveri di Chicago, dove sono cresciuto".

Alla luce di tutto questo, girare sul posto ha aiutato Driver a calarsi nel personaggio? E i modenesi, che non sono mai stati indietro nel farsi avanti, hanno offerto i loro due centesimi su Enzo? "Sì e sì", risponde prontamente l'attore.

Per la Cruz, Modena ha offerto un quadro più inquietante. L'attrice interpreta Laura, moglie di Ferrari e socia paritaria dell'azienda all'epoca in cui è ambientato il film. Profondamente addolorata dopo la perdita del figlio Dino a causa della distrofia muscolare, viene a conoscenza dell'infedeltà del marito e cerca di far leva sui suoi beni mentre l'azienda rischia l'insolvenza.

"Non c'erano molte informazioni su di lei", ha detto Cruz. "Ho trascorso un po' di tempo a Modena con Michael, con Adam, e Michael mi ha portato in molti luoghi dove lei ha trascorso del tempo. Non mi è piaciuta la reazione della gente. Volevano solo liquidarla e dire che era difficile, che era una strega".

"Nessuno ha parlato del dolore che questa donna ha vissuto, perdendo un figlio a causa di una malattia quando aveva 20 anni", ha aggiunto.

Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari in "Ferrari". Il film vede l'uomo soprannominato "Il Commendatore" corteggiare la stampa, che a volte può essere feroce in cambio. Laura Ferrari, la moglie di Enzo, interpretata da Penelope Cruz, in una scena ambientata a Modena.

Nel film, Laura è una forza della natura. La Cruz dà piena voce al suo dolore, comprese le scene girate nel mausoleo della famiglia Ferrari (dove oggi è sepolto anche Enzo). "Ferrari" si addentra anche nel complesso e duraturo rapporto tra Laura ed Enzo. Il regista ha detto che lui e Cruz hanno incontrato il medico di Laura, che ha mostrato loro lettere d'amore mai viste prima che Enzo scriveva alla moglie, allora allontanata, fino a due anni prima della sua morte nel 1978.

Dopo la sua morte, Enzo avrebbe dato il suo nome al figlio Piero, avuto da Lina Lardi, interpretata da Shailene Woodley. Woodley ha incontrato Piero, oggi ultrasettantenne, per parlare di sua madre. "La cosa che mi ha colpito di più non sono state le storie che ha raccontato o la sua testimonianza su di lei, ma il modo in cui ha pianto", ha detto l'attrice.

"Il fatto che sua madre fosse così protettiva nei suoi confronti e così capace di tenerlo con i piedi per terra, nonostante il caos di quella che poteva essere la sua infanzia, è stata una cosa meravigliosa", ha aggiunto.

Enzo Ferrari e il pilota Peter Collins alla partenza della Mille Miglia del 1957 a Brescia, in Lombardia. Adam Driver nei panni di Enzo a Brescia in una ricostruzione dello stesso evento in "Ferrari".

Mann racconta che la sua ricerca è stata così approfondita che ha appreso dalla nipote di Lardi come la zia preparava il cibo e l'ha fatto replicare alla Woodley.

"Eravamo così coinvolti in tutto", ha detto. "C'è così tanta verosimiglianza che c'è una sorta di meravigliosa osmosi organica che si infiltra dentro di te ..... Cominci a credere davvero: 'Sono lì, siamo nel 1957 e sono in questo mondo'".

"Questo crea quella spontaneità e quella performance che credo il pubblico percepisca davvero. Credono che sia vero e che stia accadendo, e possono trasportarsi in esso, il che per me è l'obiettivo finale".

Nel film, Enzo, insegnando al figlio, dice: "Quando una cosa funziona meglio, naturalmente appare più bella agli occhi". Sta parlando delle sue auto, ma potrebbe anche essere Mann a parlare di uno dei suoi film. Progettate al massimo grado, nascondono un sacco di lavoro sotto la loro facilità e grazia.

Modena è stata l'ispirazione di Enzo, e così si è dimostrata per il regista. "C'è poesia nell'acqua potabile", ha detto Mann. "Non riesco a spiegarlo".

