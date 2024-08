- C'è molto sole a MV.

Il tempo soleggiato di martedì ha attirato molti turisti e locali sulle spiagge del Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Il Mar Baltico, attualmente a temperature intorno ai 20 gradi, ha offerto un refrigerio rinfrescante.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) aveva previsto temperature massime di 27 a 31 gradi per il nord-est. A Warnemünde sono state registrate 28 gradi nel pomeriggio. Sull'isola di Rügen, a Binz sono state registrate 22 gradi. Sono previste temperature di circa 15 gradi per la notte verso il mercoledì.

I panda polari dello zoo di Rostock hanno ricevuto "bombe di ghiaccio" per rinfrescarsi dalle loro cure. Questa volta è stato servito del pesce come ripieno, ma anche meloni congelati potrebbero essere serviti come spuntino in giorni simili, è stato riferito.

I meteorologi prevedono anche tempo da vacanza per il mercoledì. Durante il giorno rimarrà soleggiato e caldo con temperature fino a 31 gradi, prima che piogge si spostino dal sud-ovest nel tardo pomeriggio. Inoltre, potrebbero verificarsi forti temporali con forti piogge in alcune zone, è stato riferito.

Despite the predicted high temperatures of up to 31 degrees for Wednesday, the polar bears at the zoo will continue to receive "ice bombs" for cooling. After enjoying fish in their "ice bombs", they might also get a chance to savour frozen melons as a snack on such hot days.

