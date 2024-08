- C'e' molto fumo sul treno, i passeggeri sono stati evacuati.

Intensa emissione di fumo da un treno regionale ha provocato un importante intervento dei vigili del fuoco e la chiusura delle linee tra Ilmenau e Martinroda in Turingia. Più di 15 persone sono state evacuate, secondo il Capo dei Vigili del Fuoco del Distretto Sebastian Arnold. Sono stati utilizzati anche martelli di emergenza per uscire dal treno. Non sono state segnalate feriti.

Il treno si era fermato su un tratto di linea aperto e il locomotore interessato è stato staccato. Più squadre dei vigili del fuoco erano presenti sul luogo. Il vigili del fuoco e l'operatore della linea ferroviaria interessata sospettano attualmente un guasto tecnico come causa, ma ciò non è ancora stato confermato. La linea è stata chiusa per circa tre ore e il treno interessato è stato rimorchiato via.

La sospetta causa dell'intensa emissione di fumo era un guasto tecnico, che potrebbe aver contribuito all'aumento dei problemi di fumo all'interno del treno. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, la causa esatta dell'aumento del fumo non è stata ancora confermata.

