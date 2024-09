C'e' la possibilita' che Jennifer Lopez sia presente per proseguire una relazione con Ben Affleck?

Sembra che si stia svolgendo una moderna favola. Dopo circa 20 anni dalla loro prima separazione, Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno dando un'altra possibilità alla loro relazione. Tuttavia, la loro ripresa romantica sembrava aver perso il suo fascino in primavera. Ora, Lopez sembra rimuginare con nonchalance sul suo estate senza l'ex.

Di recente, Lopez ha pubblicato una serie di foto su Instagram, che da sole potrebbero non essere degne di nota. Tuttavia, il tempismo del post e la didascalia appropriata hanno sicuramente destato l'interesse di tutti.

Solo pochi giorni fa è stato rivelato che Lopez ha presentato istanza di divorzio da Affleck il 22 agosto, il loro secondo anniversario di matrimonio. Ha indicato il 26 aprile, l'inizio della primavera, come data di separazione. L'ultimo post di Instagram di Lopez è semplicemente accompagnato dalla didascalia "Oh, quello è stato un estate" - un'estate trascorsa senza il suo futuro ex.

Le foto ritraggono Lopez in una varietà di outfit chic e casual, tra cui un bikini marrone e un body suit bianco, mentre si guarda allo specchio. Ciò che rende questa ricca selfie ancora più intrigante sono le velate frecciatine che fa al suo ex sotto forma di messaggi disseminati tra le foto.

"Lei sta fiorendo"

Tra le foto con sua sorella Lynda Lopez, i suoi figli Emme e Max, il loro animale domestico e forse un nuovo membro della famiglia - un gattino rosso - ci sono messaggi come: "Tutto si svolge secondo l'ordine divino". In un'altra foto, Lopez indossa una maglietta che recita: "Lei sta fiorendo e si è liberata, irraggiungibile e in pace". La 55enne sfoggia anche un pullover con la stampa "Madre Benedetta". Nell'ultima immagine, Lopez sembra persa nei suoi pensieri e scompigliata dal vento, indossando una maglietta che dice "Sogno".

Lopez e Affleck si sono scambiati le promesse a Las Vegas durante luglio 2022 e hanno seguito con una cerimonia più tradizionale in Georgia nel mese di agosto dello stesso anno. Si sono conosciuti e innamorati mentre lavoravano a "Gigli" due decenni fa. Dopo un primo fidanzamento e una rottura, si sono riuniti a maggio 2021.

I post di Instagram di Lopez hanno scatenato le speculazioni sullo stato della sua relazione con Affleck. Nonostante la recente richiesta di divorzio, i suoi post sembrano indicare un senso di soddisfazione e crescita, come il messaggio "Lei sta fiorendo e si è liberata, irraggiungibile e in pace". Il mondo dello spettacolo è in fermento con le discussioni sulla presunta svolta nella vita di "La Divina" dopo la sua estate senza Affleck.

