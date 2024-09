- "C'è ancora molta strada da fare" o "Siamo lontani dal raggiungere il nostro obiettivo".

"Abbiamo un lungo viaggio davanti a noi"

Il piccolo paese gallese di Llanelli era in fermento oggi, non solo per la visita del Principe William alla scuola primaria "Swiss Valley Community", ma anche per la sua attesa risposta al video della famiglia pubblicato il giorno prima dalla moglie, la Principessa Kate (42).

Alcuni residenti del luogo hanno accolto il Principe William con biglietti di auguri per sua moglie. Lui li ha ringraziati, dicendo: "Apprezzo veramente". Quando la curiosa residente di Llanelli Pauline Thomas, 74 anni, ha chiesto a Kate del video, lui ha detto al "The Sun": "Sono buone notizie, ma abbiamo un lungo viaggio davanti a noi".

Dopo la visita a scuola, William, come patron della Settimana dell'Aviazione di Soccorso, ha fatto una breve sosta alla sede del Wales Air Ambulance. Poi si è diretto allo stadio del Llanelli Scarlets per mostrare il suo sostegno alla Coppa del Mondo di Rugby Femminile del 2025 in Galles. Anche lì, il principe è apparso rilassato e a suo agio.

Il video infrange le norme reali

La Principessa Kate ha condiviso un video insolito il lunedì, rivelando che il suo trattamento per il cancro, incluso la chemio, era terminato. Questo video supera le norme degli annunci reali, suscitando l'interesse internazionale degli esperti della società. Le immagini catturano momenti intimi della famiglia di cinque persone, come passeggiate nel bosco o vicino al campo di mais. I loro figli appaiono più frequentemente e in modo più privato in questo video, con il Principe William sdraiato accanto a Kate per terra e addirittura dandole un bacio sulla guancia - una significativa deviazione dalle presentazioni reali tradizionali.

"Non posso esprimere a parole quanto sono sollevata"

Nel video virale, Kate racconta il suo viaggio dal trattamento alla situazione attuale. "Mentre l'estate sta per finire, non posso esprimere a parole quanto sono sollevata di aver finito la mia chemio", dice. "Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per la nostra famiglia. La vita come la conoscevamo può cambiare in un istante, e abbiamo dovuto capire come navigare attraverso acque agitate e un viaggio incerto". Ora si sta concentrando sul "fare tutto il possibile per rimanere senza cancro". Ha anche ammesso di avere ancora un lungo viaggio davanti per la completa guarigione. Messaggi di sostegno calorosi sono arrivati per Kate, William e i loro figli dai fan reali di tutto il mondo.

