- CDU schiera personaggi importanti: Merz, Kretschmer, Voigt per la campagna

Mentre si avvicinano le elezioni statali tra poche settimane, il CDU sta inviando i suoi big nazionali alla corsa del Brandeburgo. Alle 18:00 di oggi a Brandenburg an der Havel, sono attesi personaggi di spicco come il leader del partito Friedrich Merz e i candidati principali del CDU della Sassonia e della Turingia, Michael Kretschmer e Mario Voigt. Anche il candidato in testa del CDU del Brandeburgo, Jan Redmann, ha confermato la sua partecipazione. Il suo obiettivo è quello di diventare Ministro Presidente dopo le elezioni del 22 settembre.

Secondo gli ultimi sondaggi, il CDU è in ritardo rispetto all'AfD e quasi alla pari con il SPD nel Brandeburgo. Inboth Sassonia e Turingia, il CDU sta cercando di piazzare un Ministro Presidente.

In Sassonia, i cristiano-democratici, sotto la guida del Ministro Presidente Michael Kretschmer, si sono affermati come la forza più potente nelle elezioni tenutesi domenica scorsa. Nella Turingia, anche se l'AfD, etichettata come un partito di destra estremista sicuro dal servizio di protezione costituzionale, è in testa, manca di un potenziale partner di coalizione.

