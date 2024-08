- CDU per una maggiore cooperazione pubblico-privata negli enti locali

Date le strettezze di bilancio in molti comuni del Meclemburgo-Pomerania Anteriore e i consistenti fabbisogni di investimento, la CDU chiede una maggiore cooperazione tra il settore pubblico e le imprese private nel campo delle infrastrutture pubbliche.

"Le partnership pubblico-privato offrono al Meclemburgo-Pomerania Anteriore l'opportunità di promuovere l'ampliamento e la modernizzazione delle nostre infrastrutture in modo più efficiente", ha dichiarato Daniel Peters, presidente della partito di stato e del gruppo parlamentare. Bundelando le conoscenze e le risorse finanziarie pubbliche e private, "i progetti possono essere realizzati più velocemente e a costi inferiori rispetto a quanto sarebbe possibile con i soli fondi statali".

Peters aveva visitato lo stabilimento della società di gestione dei rifiuti Remondis a Lünen, nella Vestfalia, con i suoi colleghi di frazione e aveva acquisito informazioni sulla recupero dei materiali grezzi, nonché sulla discussione del potenziale di cooperazione pubblico-privato.

A causa delle risorse finanziarie limitate e della capacità di personale insufficiente, i comuni faticano sempre di più a svolgere i loro compiti di infrastruttura pubblica, come l'acqua, i rifiuti e il riciclaggio, da soli. Le imprese private possono contribuire a garantire e migliorare l'infrastruttura e i servizi attraverso investimenti e competenze, ha detto Peters.

Tuttavia, l'Associazione dei Comuni e dei Comuni del Meclemburgo-Pomerania Anteriore è scettica riguardo alla proposta. "È nella natura delle imprese private che il profitto è più importante del bene comune. Questo è stato dimostrato in passato con le precedenti forniture municipali di acqua o elettricità o società di alloggi. Le tariffe e i canoni sono aumentati, spesso senza che la sostanza fosse mantenuta o migliorata", ha detto il direttore dell'associazione Andreas Wellmann.

È quindi importante che i comuni mantengano una significativa influenza. Tuttavia, Wellmann ha anche riconosciuto che i comuni affrontano sfide significative, in particolare con la transizione energetica programmata.

Negli anni '90, molti comuni hanno privatizzato le acque potabili e le società di alloggi in tutto o in parte per ridurre i debiti e risparmiare sui costi ricorrenti. Rostock è stato un esempio di questo.

Nel 1993, il primo partenariato pubblico-privato per la fornitura di acqua in Germania è stato concluso lì. Tuttavia, la città ha successivamente risolto il contratto con la società controllata di Remondis, Eurawasser, a causa dell'influenza limitata e, a suo avviso, della partecipazione ai profitti insufficiente, e ha ripreso l'attività nel 2018.

Il nuovo operatore, Nordwasser, è una joint venture tra l'Associazione delle acque e dei rifiuti Warnow e la società di fornitura e trasporto comunale. La società di fornitura energetica Wemag, con sede a Schwerin, è stata rimunicipalizzata nel 2010.

Il portavoce della politica agraria del gruppo parlamentare della CDU, Thomas Diener, ha citato l'eliminazione dei carcasse animali e dei rifiuti di macellazione come esempio di un partenariato pubblico-privato di successo. Questo compito spetta allo stato come compito sovrano.

"Qui, la cooperazione con le società specializzate come Saria a Malchin si è dimostrata esemplare, in quanto garantisce non solo lo smaltimento sicuro ma anche il riciclaggio materiale innovativo, come la conversione dei grassi animali in biodiesel", ha detto Diener.

