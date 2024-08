"CdU lancia un allarme sul deficit monetario: si avvicinano i miliardi a causa di trucchi legati all'illuminazione nelle finanze pubbliche"

Sulla base delle cifre di crescita dal 2022 al 2024, il budget proposto per le spese del sussidio per i cittadini del 2025 dovrebbe essere di 45 miliardi di euro, non i 36 miliardi attuali, ha sottolineato Haase. Ha evidenziato che, come molte altre sezioni del bilancio, c'è manipolazione con il sussidio per i cittadini per creare una bozza di bilancio legalmente conforme. Ha criticato questo, affermando che non ha relazione con le politiche di bilancio solide.

Per il 2023, il governo federale prevede un totale di 41,3 miliardi di euro di spese per i beneficiari del sussidio per i cittadini nel suo bilancio supplementare. Tuttavia, per il 2025, si aspettano solo spese di 36 miliardi di euro.

Jens Spahn (CDU), vicecapogruppo parlamentare della CDU/CSU, ha accusato anche il governo di utilizzare un "trucco finanziario debole" riguardo al piano di bilancio del 2025. Per abbassare le spese di circa cinque miliardi di euro, "centinaia di migliaia di persone in più dovrebbero essere assunte", ha detto Spahn al quotidiano "Bild". Tuttavia, questo sembra altamente improbabile.

"Il mercato del lavoro non sta decollando, il sussidio per i cittadini non fornisce abbastanza motivazione per lavorare. La coalizione a semaforo si basa sul sussidio per i cittadini", ha criticato Spahn. Di conseguenza, ha suggerito che dovrebbe essere abolito.

Il sistema Hartz IV è stato sostituito dal sussidio per i cittadini il 1° gennaio 2023. Questa modifica ha comportato tassi base più alti, migliori opportunità di guadagno, migliori sostegni per la qualificazione e la formazione ulteriore e pene più miti. L'SPD ha giocato un ruolo significativo nella spinta per questo cambiamento.

