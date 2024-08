CDU e FDP affrontano Faeser dopo la sentenza Compact

Il divieto della rivista "Compact" è stato temporaneamente sospeso attraverso una procedura accelerata. Può tornare a uscire. Un passo falso per il Ministro dell'Interno Faeser. Critiche e scherno arrivano dall'Unione. Ma anche un partito della coalizione non si trattiene dalle parole dure.

Dopo il fallimento temporaneo del divieto di "Compact", critiche arrivano dal FDP e dall'Unione verso il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser. "La decisione provvisoria contro il divieto di 'Compact' getta una luce disastrosa sulla competenza di Mrs. Faeser", ha detto Alexander Hoffmann, responsabile degli affari parlamentari della CSU nel Bundestag, a Berlino.

Faeser aveva vietato "Compact" il 16 luglio. Aveva giustificato questa azione sostenendo che la rivista era un "centro di propaganda della scena di estrema destra". Ora, il Tribunale Amministrativo Federale ha temporaneamente revocato il divieto in una procedura accelerata, principalmente esprimendo dubbi sulla proporzionalità del divieto. Poiché il divieto di Faeser avrebbe portato all'immediata cessazione di tutte le offerte stampate e online di "Compact", la libertà di stampa ha un peso particolare, hanno spiegato i giudici federali. Fino a quando non verrà presa una decisione finale sulla causa, la società dei media può continuare le sue operazioni. Ciò significa che la rivista può tornare a uscire sotto determinate condizioni. Una decisione finale verrà presa nel procedimento principale.

Il politico della CSU Hoffmann ha dichiarato: "Questa vittoria provvisoria per una rivista di estrema destra dimostra che Mrs. Faeser ha fatto un torto alla protezione della democrazia con la sua azione affrettata". Deve ora spiegare come possa essere avvenuto un simile errore di giudizio. Il responsabile degli affari parlamentari della frazione dell'Unione nel Bundestag, Thorsten Frei, ha detto a "Spiegel": "Il ministro avrebbe dovuto seguire l'antico detto che la precisione viene prima della velocità".

Il FDP parla di uno "schiaffo in faccia" per Faeser

Il vice della frazione del FDP Konstantin Kuhle ha descritto la decisione della corte come "imbarazzante per il Ministero dell'Interno federale". La rivista "Compact" può ora presentarsi come vittima, ha detto Kuhle a "Spiegel". "Anche se la decisione nel procedimento principale è ancora in sospeso, la giustificazione per il divieto non è sembrata sufficiente per i giudici", ha detto l'esperto di politica interna. "Non avrebbe dovuto succedere al Ministero dell'Interno federale".

Il vice del partito del FDP Wolfgang Kubicki ha parlato di uno "schiaffo in faccia" per Faeser. "E la cosa peggiore è: si è presentata come la migliore campagna contro l'AfD prima delle tre elezioni statali dell'Est", ha detto Kubicki. Le elezioni per i parlamenti statali della Sassonia, della Turingia e del Brandeburgo si terranno a settembre.

