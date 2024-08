- CDU difende la tecnologia militare al Festival della città di Dresda

La CDU difende la mostra di tecnologia militare alla festa della città di Dresda questo weekend. "I nostri soldati vengono dal cuore della nostra società, ne fanno parte, e così il loro equipaggiamento. Quando mostrano ciò che usano per adempiere al loro dovere, è la cosa più naturale del mondo", ha spiegato il consigliere comunale della CDU Hans-Joachim Brauns. La critica a questo è "totalmente inappropriata". Con la sospensione della leva obbligatoria, la Bundeswehr assume apprendisti sul mercato del lavoro come qualsiasi altro datore di lavoro e si presenta alla popolazione con tutte le sue capacità moderne e tecniche.

Il partito di Sinistra nel parlamento cittadino di Dresda aveva criticato la presenza di tecnologia militare alla festa della città e aveva avviato una petizione online. La Bundeswehr pianifica di esibire veicoli dell'unità cacciatori di campo, veicoli da ricognizione corazzati e il sistema di difesa aerea Patriot. "Armi militari pesanti non hanno posto a una festa della città", ha sottolineato il capo della frazione di Sinistra André Schollbach. È sconvolto dal fatto che armi militari pericolose debbano essere esibite tra castelli gonfiabili, ruote panoramiche e zucchero filato. "Un esercito non è un campo estivo felice".

Despite the Left party's objections and online petition against the display, the CDU remains firm in their decision to showcase military technology at the upcoming city festival. The diverse array of weapons and vehicles, including the Patriot air defense system, will be showcased alongside traditional festival attractions.

