- CDU chiede più studenti di ingresso crociato nelle scuole

Per colmare la carenza di insegnanti, Sebastian Lechner, capo della CDU nella Bassa Sassonia, chiede un passaggio più agevole per i cambiacarriera nelle scuole. La ministra dell'Istruzione Julia Willie Hamburg dei Verdi dovrebbe " finally smettere con i forum di dialogo e prendere decisioni", ha dichiarato Lechner in un'intervista al "Hannoversche Allgemeine Zeitung".

La Bassa Sassonia ha la più bassa percentuale di cambiacarriera nel corpo insegnante, ha dichiarato Lechner: "E questo perché qui lo rendiamo troppo difficile per loro". Anche se "possono avere anche carenze pedagogiche", possono contribuire a rendere le lezioni scolastiche più affidabili. "Ho tre figli in età scolastica e preferirei sempre una lezione tenuta da un cambiacarriera piuttosto che nessuna", ha dichiarato Lechner.

Il tasso di copertura degli insegnanti del 96,9% è stato un problema controverso nella Bassa Sassonia per anni. Anche se il valore, calcolato dal rapporto tra studenti e ore di insegnamento, è recentemente aumentato leggermente, remains at a low level.

