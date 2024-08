- "Cazzo, uso di armi da fuoco" - processo per incidente di sparatoria in battaglia d'acqua

Ufficiali della Specialized Squad della Unità di Protezione dei Minori (USK) della Baviera facevano gli scemi in una caldissima giornata d'agosto 2023 davanti allo stadio di Augusta prima di una partita di Bundesliga. Si sono impegnati in una guerra di pistole ad acqua e hanno anche lanciato una bomba d'acqua fai da te. Improvvisamente, uno sparo risuonò e un proiettile mancò per poco un poliziotto su un pullman della squadra.

Spetta al tribunale regionale di Augusta spiegare questo incidente. Il processo contro il poliziotto responsabile dello sparo è iniziato. Egli afferma di non ricordare l'incidente.

"Merda, partenza!"

Il 28enne imputato ricorda solo di aver visto uno dei suoi colleghi con una pistola ad acqua e di aver pensato: "Merda, partenza!". Poi ha sentito un forte botto e ha notato il suo collega che lo fissava, "pallido come un fantasma", rendendosi conto di avere la pistola in mano.

Non ricorda nulla riguardo allo sparo: "Ero confuso perché non mi ero nemmeno accorto di avere l'arma con me".

Gara di palloncini d'acqua degenerata

Ricorda tutto ciò che è successo prima e dopo - solo i brevi momenti in cui probabilmente ha sparato sono confusi. Lui e il suo collega erano stati attaccati con una pistola ad acqua e volevano vendicarsi dei loro colleghi con un palloncino d'acqua fatto in casa con un guanto di gomma e la loro pistola ad acqua personale. Si è avvicinato all'auto dei suoi colleghi. "Era tutto un gioco amichevole quel giorno", ha detto il poliziotto.

Tuttavia, la situazione divertente è presto diventata molto seria. Quando la porta dell'auto della polizia si è aperta, è stato sparato un colpo che ha mancato per poco uno dei quattro poliziotti in auto e ha rotto un finestrino, secondo l'accusa.

I poliziotti hanno subito uno shock traumatico, con quello il cui capo è stato mancato che ha subito anche trauma da sparo e shock. Un poliziotto ha riportato lievi ferite da schegge di vetro. Anche un pullman dei tifosi del Borussia Mönchengladbach dietro l'auto della polizia è stato coinvolto.

Il giudice mette in discussione la storia dell'imputato

Il 28enne sospetta che l'incidente abbia scatenato un riflesso a seguito di numerosi esercizi di sparo durante il suo addestramento. Si sente mortificato per ciò che è successo. "Quello è stato un comportamento non professionale, avere una guerra d'acqua durante un dispiegamento con armi vere".

Il giudice presidente, Christoph Kern, ha espresso i suoi dubbi sulla storia del 28enne: "Improvvisamente, due e mezzo secondi sono andati persi - perché?

