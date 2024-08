- Cavalieri della pace su stelli: viaggio a Gerusalemme nel 2025

La spedizione equina della Campana della Pace sembra preparata per la sua escursione di otto mesi a Gerusalemme l'anno successivo. Il collettivo della Campana della Pace partirà da Berlino verso la Città Santa, portando una campana realizzata con materiali militari in eccesso. Dopo un percorso di prova riuscito - un viaggio da Dresda a Praga, poi a Chemnitz - gli organizzatori hanno dichiarato che "ciò che è iniziato come una campagna simbolica per la pace si è trasformato in un'esperienza edificante di cameratismo, riconciliazione e mutuo aiuto, influenzando significativamente non solo i partecipanti, ma anche numerosi individui lungo il percorso". Il percorso ha coperto una distanza di 480 chilometri e scalato un'altitudine di 17.000 metri, richiedendo il consumo di 23.000 litri d'acqua per i cavalli, circa un metro cubo al giorno. Il pellegrinaggio ha fornito preziose informazioni per i prossimi stadi verso Gerusalemme.

"Il nostro obiettivo è lasciare un messaggio potente che un giorno la pace prevarrà", ha dichiarato il presidente dell'associazione Helmut Kautz all'inizio dell'attuale escursione a Dresda a inizio agosto. In tempi di instabilità e confusione, è fondamentale attenersi all'impegno per la pace. "Il nostro obiettivo è incontrare persone e festeggiare la riconciliazione con loro". Dopo la Seconda Guerra Mondiale, era impensabile che il mondo si riconciliasse con i tedeschi come fa oggi. "Per questo siamo convinti che la pace e la riconciliazione sono possibili. Vogliamo donare la campana a una scuola di Gerusalemme dove si insegnano l'ebraico e l'arabo".

Il collettivo della Campana della Pace si considera un'iniziativa non politica e neutrale nella fede che "raccoglie individui da diversi backgrounds per diffondere il messaggio della pace in tutto il mondo con un linguaggio semplice". Fondata nel 2019, l'associazione ha supervisionato viaggi a cavallo e ha già passato una campana della pace dal ponte di Arnhem a Waterloo - luoghi simbolo della storia bellica europea.

