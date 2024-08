Cavalcare cinque caccia mi porterà alla morte.

Annika Zillekens Sperimenta un Déjà vu a Tokyo - La sua Compagna se la Cava Peggio. Il Riding dei Pentatleti Tedeschi Si Rivela Ancora una Volta il Suo Tallone d'Achille. La Finale di Domenica Si Disputerà Senza i Tedeschi.

La pentatleta Annika Zillekens ha provato delusione al suo ritorno alle Olimpiadi nonostante un tardivo recupero. La 34enne, che aveva fatto scalpore a Tokyo tre anni fa a causa di un dramma nel riding, si è classificata 10ª nel suo gruppo di qualificazione dopo il riding, la scherma, il nuoto e il laser run, mancando di poco i primi 18 posti della finale. Zillekens, che aveva gestito un rifiuto nel riding questa volta con disinvoltura, è rimasta indietro di due punti dopo il laser run. La seconda partente tedesca, Rebecca Langrehr (18ª), non è riuscita a qualificarsi a causa di problemi nel riding.

Zillekens è partita con 17 vittorie su 35 assalti di scherma. Non ha segnato punti nella fase a bonus. La sua cavalcata su Wallach Arezzo de Riverland non è stata ottimale. Come tre anni fa a Tokyo, il suo cavallo ha rifiutato un ostacolo. Zillekens è rimasta calma e composta, ma i punti di penalità l'hanno fatta scivolare indietro.

Dopo il nuoto (2:18.88 minuti), era a portata di nona posizione, ma nonostante una forte prestazione nella corsa con il laser run - Zillekens si è classificata seconda nel suo gruppo (11:11.93 minuti) - non è riuscita a ottenere il posto. "Sono molto delusa. Avrei voluto che lei avesse un'altra possibilità di qualificarsi e dimostrare quanto è brava," ha detto l'allenatore nazionale Kim Raisner.

Langrehr ha dovuto abbandonare le speranze di raggiungere la finale ancora prima. È caduta durante il riscaldamento prima della sua gara, ma i medici le hanno dato il via libera per montare. Tuttavia, il veterinario non ha dato il via libera al cavallo assegnatole, Epervier des Brulins. Un reclamo presentato da Raisner è stato respinto. Langrehr ha così ottenuto zero punti nel riding. Sabato pomeriggio (dalle 17:30), Fabian Liebig e Marvin Dogue parteciperanno alla finale maschile per un piazzamento di vertice.

Annika Zillekens, allora ancora Annika Schleu, aveva suscitato un putiferio ai Giochi estivi tre anni fa quando, in corsa per l'oro, aveva cercato disperatamente di spingere il suo cavallo assegnato a muoversi con la frusta durante l'evento di riding, portando a un dibattito sul futuro della disciplina. Di conseguenza, il riding verrà rimosso dal programma del pentathlon dopo Parigi, con una disciplina a ostacoli che sostituirà le gare equestri.

