Cause ambientali dell'incidente aereo in Brasile: anche gli investigatori indagano

Un aereo precipita su un'area residenziale in Brasile - tutti i 61 a bordo perdono la vita. La causa del disastro resta sconosciuta. Si indaga su errori umani, fattori tecnici e meteorologici. La scatola nera fornirà le risposte.

Sono iniziate le indagini per accertare le cause del crash di un aereo passeggeri in un'area residenziale in Brasile, che ha causato la morte di 61 persone. "È ancora molto presto", ha dichiarato Marcelo Moreno, a capo del Centro per l'Investigazione e la Prevenzione degli Incidenti Aeronautici (Cenipa), durante una conferenza stampa. Si stanno esaminando fattori ambientali e tecnici, nonché possibili errori umani, per determinare le cause del crash nella città di Vinhedo, nello stato di São Paulo. Il registratore dei dati di volo, o "scatola nera", è stato trovato dalle forze aeree brasiliane (FAB), ha detto, che è cruciale per le indagini.

Il governatore di São Paulo, Tarcísio de Freitas, ha promesso tutto il sostegno necessario. Secondo Flightradar 24, i rapporti meteorologici intorno all'ora dell'incidente suggeriscono turbolenza, temporali e formazione di ghiaccio nella zona. I piloti che volavano sull'area del incidente il giorno del crash hanno pubblicato foto del ghiaccio sui finestrini del cockpit nei gruppi di aviazione brasiliana, secondo il quotidiano Bild.

"Poteva essere ghiaccio sulle ali", ha detto James Waterhouse, esperto di aeronautica dell'Università di São Paulo, ad ARD. Questo avrebbe potuto rendere l'aereo incontrollabile. "Se fosse stato effettivamente ghiaccio, che non possiamo confermare ancora, allora a un certo punto il sistema di scongelamento dell'aereo potrebbe essere fallito", ha spiegato. Oppure la formazione di ghiaccio potrebbe essere avvenuta così rapidamente che il pilota non avrebbe avuto abbastanza tempo per prendere tutte le misure necessarie. "In altre parole, c'è molto da indagare."

I piloti non hanno emesso un segnale di soccorso

Il Centro per l'Investigazione degli Incidenti Aerei delle forze aeree brasiliane ha detto all'AP che i piloti dell'aereo precipitato non hanno risposto alle chiamate del controllo del traffico aereo di São Paulo. Non hanno neanche emesso un segnale di soccorso o segnalato condizioni meteorologiche avverse.

Il CEO di VoePass, Eduardo Busch, non ha escluso la possibilità che si sia formato del ghiaccio sulle ali. I piloti erano esperti e l'aereo è decollato con sistemi funzionanti. "L'aereo era al 100% operativo al momento del decollo", ha detto Busch.

Al momento non ci sono informazioni sulla causa del crash aereo, ha sottolineato. La compagnia aerea collaborerà strettamente con il Cenipa per indagare il caso. "Stiamo aspettando l'accesso a tutte le comunicazioni tra il pilota e la torre di controllo per capire meglio gli eventi."

"Non ho mai sentito un botto così forte"

L'aereo VoePass volava dalla città di Cascavel, nello stato di Paraná, all'aeroporto di Guarulhos, a São Paulo, venerdì con a bordo 57 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. initially, the airline reported 58 passengers and later corrected this number.

Le foto e i video sui social media mostrano l'aereo che perde il controllo in aria e precipita dal cielo, lasciando una scia di fumo spesso. Un residente che ha registrato un video dell'aereo in fiamme ha detto alla stazione televisiva UOL, "Non ho mai sentito un botto così forte in vita mia". I dati della piattaforma di tracciamento dei voli Flightradar 24 suggeriscono che l'aereo è precipitato di quasi 4.000 metri in meno di un minuto. Secondo il portale delle notizie G1, citando le autorità locali di Vinhedo, l'aereo è precipitato vicino a un'area residenziale, ma non ci sono state vittime a terra.

Ricordi del 2016

Nel frattempo, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato un lutto nazionale di tre giorni. "Una notizia molto triste. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime", ha scritto su X. L'incidente è stato riferito come uno dei più letali della storia dell'aviazione brasiliana.

Molti ricordano il crash del 28 novembre 2016, quando un aereo che trasportava il club di calcio brasiliano Chapecoense a Medellín per la finale della Copa Sudamericana è precipitato in Colombia. Sono morte 71 persone, tra cui quasi tutti i giocatori, lo staff e i giornalisti accompagnatori. Sei passeggeri sono sopravvissuti.

L'aereo che è precipitato venerdì era un aereo passeggeri a elica, un ATR 72, un aereo a ala alta prodotto dal consorzio franco-italiano Avions de Transport Régional. Nel gennaio 2023, 72 persone, comprese le 4 dell'equipaggio, sono morte quando un ATR 72-500 è precipitato durante il tentativo di atterraggio all'aeroporto di Pokhara, in Nepal.

