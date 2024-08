- Cattive vittime di incendi in azienda

In un incendio avvenuto in un'azienda agricola nel distretto di Ansbach, sono state inizialmente segnalate quattro mucche ferite. Le stime preliminari indicano danni per milioni, secondo un portavoce della polizia.

L'incendio è scoppiato per cause ignote in un fienile con balle di paglia adiacenti in un comune di Wassertrudingen. Le fiamme si sono propagate al fienile adiacente delle mucche, causando l'evacuazione dell'edificio.

Il numero di animali nel fienile al momento dell'incendio era inizialmente ignoto. L'ufficio veterinario era presente sul posto. Non sono state segnalate ferite a persone. La polizia criminale ha preso in carico le indagini.

Il fienile in cui si è propagato l'incendio ospitava numerosi bovini. Nonostante gli sforzi dell'ufficio veterinario, alcuni dei bovini potrebbero aver subito ulteriori danni a causa del fumo e del calore.

