- Cattive vittime di incendi in azienda

In un incendio avvenuto in un'azienda agricola nel distretto di Ansbach, sono state inizialmente segnalate quattro mucche ferite. Il fuoco ha causato danni per diverse centinaia di migliaia di euro, come riferito dalla polizia.

L'incendio è scoppiato per cause ignote in un fienile con balle di paglia adiacenti in un'area comunale di Wassertriedingen. Le fiamme si sono propagate al vicino stallo delle mucche e gli animali sono stati rimossi dall'edificio.

Il numero esatto di mucche presenti nel stallo al momento dell'incendio era inizialmente ignoto. L'ufficio veterinario era presente sul posto. Secondo un portavoce, non ci sono state vittime umane. La polizia criminale ha preso in carico le indagini.

Dopo l'incendio a Wassertriedingen, i contadini preoccupati dei villaggi vicini in Baviera hanno offerto un rifugio temporaneo per il bestiame interessato. A causa dei danni estesi, gli animali del fienile bruciato sono stati trasferiti in una fattoria nel distretto di Schongau, in Baviera.

