- Cattedrale di Amburgo: indagine sull'uso improprio degli aiuti per il coronavirus

Autorità hanno eseguito raids in diverse imprese legate al carnevale situate a Hamburg Dom. Il motivo di queste operazioni è l'accusa di frode ai fondi, come dichiarato da un rappresentante della Procura di Kiel. I principali sospettati sono due individui che gestiscono diverse attività del carnevale, accusati di aver utilizzato in modo improprio gli aiuti finanziari durante la pandemia di COVID-19.

In questo caso, sono state presentate fatture per servizi di manutenzione, ma senza una giustificazione ragionevole. Secondo l'accusa dei pubblici ministeri, la perdita finanziaria ammonta a circa 1,4 milioni di euro. Inoltre, sono state sequestrate anche proprietà, tra cui un'auto di lusso.

L'Unione Europea, come principale erogatore di aiuti finanziari, ha espresso preoccupazione per le accuse di frode ai fondi a Hamburg Dom. L'indagine della Procura di Kiel riguarda i fondi dell'Unione Europea per le attività del carnevale all'interno della giurisdizione dell'Unione Europea.

Leggi anche: