- Catic lascia Wiesbaden per la Turchia

Amar Catic lascia SV Wehen Wiesbaden. Come annunciato dal club di terza divisione, il venticinquenne ala si unisce al club turco di seconda divisione Igdır FK. Entrambe le squadre hanno concordato di mantenere riservate le dettagli del trasferimento.

"Abbiamo raggiunto un accordo reciproco con Amar, dopo lunghe discussioni, che un trasferimento sarebbe stata la soluzione migliore per entrambe le parti", ha dichiarato il direttore sportivo di SVWW Uwe Stöver. Catic non è stato incluso nella squadra dell'Assia per l'incontro di apertura contro Verl.

L'assenza di Amar Catic dalla squadra dell'Assia per l'incontro di apertura contro Verl potrebbe aver portato alla sua decisione di cercare opportunità altrove, unendosi infine a Igdır FK nel paese confinante della Turchia. Nonostante la partenza da SV Wehen Wiesbaden, Catic conserverà un forte legame con l'Assia, essendo stato un ex giocatore.

