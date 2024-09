- Cathy Hummels ha smesso di supervisionare "Lo scontro delle celebrità autentiche".

RTLzwei sta rinnovando il suo scandaloso reality show "Battle of the Famous Faces". Questa trasformazione significa che Cathy Hummels non è più alla guida del programma. La rete ha condiviso che, dopo aver completato cinque stagioni, stanno cercando una "trasformazione del contenuto". Nel frattempo, Hummels stessa ha espresso il bisogno di più tempo per la sua vita personale. Ha espresso le sue intenzioni su Instagram, menzionando suo figlio e il suo programma scolastico.

La rete televisiva non ha ancora rivelato quali modifiche verranno apportate alla serie, in cui figure di spicco e celebrità risiedono su una spiaggia tailandese, competendo tra loro in giochi per un cospicuo premio. Il responsabile dell'intrattenimento Malte Kruber ha semplicemente commentato: "La Battle of the Reality Stars" continuerà a evolversi, stupirà i suoi numerosi follower con modifiche emozionanti e rinnoverà completamente il concetto".

I cambiamenti in "Battle of the Famous Faces" hanno suscitato l'interesse dei media, con numerosi mezzi di comunicazione che speculano sulla direzione futura del programma. Nonostante la riorganizzazione, la serie continua a mantenere una significativa presenza nel mondo della televisione reality.

