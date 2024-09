Alternativa di Visualizzazione da Sinistra a Destra - Cathy Hummels ha smesso di apparire in televisione.

"Sta avvenendo un grande cambiamento per la popolare serie televisiva in realtà 'Battle of the Reality Stars' su RTL Due, come confermato dal broadcaster e dalla precedente conduttrice Cathy Hummels. Lo show continuerà senza la figura influente a partire dalla prossima sesta stagione, come ha dichiarato Hummels su Instagram: "È ora di essere onesti: lascio 'Battle of the Reality Stars'!"

RTL Due ha anche parlato di questo cambiamento. "Dopo cinque stagioni di successo, stiamo pianificando un restyling del nostro formato di grande successo 'Battle of the Reality Stars'. Nel frattempo, Cathy Hummels desidera dedicare più attenzione alla sua vita personale. In accordo con RTL Due, la rinomata conduttrice, influencer e imprenditrice lascerà 'Battle of the Reality Stars'", ha spiegato la stazione televisiva in una nota stampa.

Hummels ha condotto lo show, registrato in Thailandia, sin dal suo debutto nell'estate del 2020. Il motivo del suo addio è suo figlio Ludwig, che ha con il calciatore e ex-coniuge Mats Hummels. Con Ludwig ora a scuola, Cathy trova difficile spostarsi per lo show tanto quanto prima. "Durante il suo periodo scolastico, non potevo unirmi a lui nei miei viaggi come prima. Era con me ogni anno in Thailandia tranne uno durante la pandemia - e quella separazione quasi mi ha spezzato il cuore. Iniziando il suo primo vero anno scolastico, voglio esserci per lui, aiutarlo con i compiti, prepararlo per gli esami", ha condiviso Hummels su Instagram. Il tempo trascorso con suo figlio è prezioso e non vuole perdersi nulla.

Ha espresso gratitudine verso lo show per cinque anni indimenticabili. Nel 2022, Hummels e la sua squadra hanno vinto il German Television Award nella categoria "Miglior intrattenimento in realtà". RTL Due non ha ancora rivelato chi sostituirà Cathy Hummels come conduttrice dello show.

