Cathy Hummels ha annullato la collaborazione con il fratello

C'è stata qualche controversia riguardo al libro sulla depressione che Cathy Hummels e suo fratello Sebastian Fischer avevano pianificato di scrivere. Un editore aveva già svelato la copertina del libro, ma il progetto è stato interrotto a causa di problemi con le credenziali accademiche di Fischer. "Cathy Hummels, l'editore e Sebastian Fischer hanno scelto di non procedere con il libro insieme", ha dichiarato l'avvocato di Hummels, Stefan Ventroni. Initially, l'editore è rimasto in silenzio sulla questione, ma secondo "Bild", anche loro hanno confermato l'annullamento del progetto.

Hummels, un'influencer che ha condiviso pubblicamente la sua storia di depressione, aveva pianificato un libro intitolato "Uscire dalle ombre - Il tuo percorso per superare la depressione" con suo fratello, un medico. Tuttavia, il suo titolo di dottore è stato erroneamente inserito sulla copertina, anche se non lo ha ancora ottenuto.

Dopo i resoconti dei media, l'editore ha rimosso la copertina che suggeriva l'imminente uscita del libro. "Fino a poco tempo fa, la Südwest-Verlag non aveva motivo di dubitare che Fischer non avesse ancora completato la sua tesi", ha spiegato l'editore all'inizio di luglio. "Through recent research and the publisher's inquiry to Fischer, it has been confirmed that he currently lacks a doctoral title. As a result, the publisher removed the preliminary cover from the system."

Hummels aveva anche chiamato suo fratello "Dottore" su Instagram. In una dichiarazione stampa, il suo avvocato ha chiarito che non si trattava di un'intenzionale rappresentazione ingannevole del pubblico. "Ho chiamato mio fratello 'Dottore' su Instagram nel 2018, credendo che tutti i medici avessero questo titolo", si legge nella dichiarazione. Ha affermato di non aver cercato di ingannare nessuno, ma di aver semplicemente utilizzato la sua occupazione come titolo. Ha aggiunto che "per molte persone, compreso me, 'Dottore' era solo un titolo professionale".

L'avvocato Ventroni ha rifiutato di rivelare i motivi per cui il libro è stato improvvisamente annullato, dichiarando: "Si prega di capire che non condivideremo ulteriori dettagli".

