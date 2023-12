La storia in evidenza

Catherine Opie: La provocatrice che ha fotografato la casa di Elizabeth Taylor

Catherine Opie è una fotografa americana che vive a Los Angeles

Opie ha ottenuto l'accesso completo alla casa di Elizabeth Taylor, al 700 di Nimes Road, per creare un ritratto indiretto.

La Taylor è deceduta durante il progetto, ma Opie ha continuato il suo lavoro, creando un portfolio di immagini intimo e toccante

La foto è stata scattata nel 1994, quando era "molto, molto preoccupata" per la prima marcia di gay e lesbiche a Washington. Secondo Opie, c'era una divisione tra la comunità leather e la comunità gay e lesbica che sosteneva di essere "più normale". E dicendo che erano normali, "avevano creato questo binario di anormalità", ha detto.

È questo che mi ha spinto a fare quel pezzo", ha detto Opie, "Era come se dicessi: "Ok, indosso il linguaggio che mi chiamate sul mio corpo e me ne starò seduto qui come Enrico VIII nei dipinti di Hans Holbein ed è con questo che dovrete fare i conti". Pensa a Holbein e dovrai pensare a questa immagine".

L'immagine era un'arma a doppio taglio. Non solo perché rendeva difficili le conversazioni con la sua famiglia (a un certo punto la cognata si rifiutò di farle vedere la nipote), ma anche perché vi si fa continuamente riferimento.

Non c'è niente di gay in "Freeways".

Sebbene si dia molta importanza ai ritratti queer di Opie, lei è una fotografa con una gamma impressionante. Lo dimostrano i suoi paesaggi astratti, i profili di giocatori di football americano, le capanne di ghiaccio innevate, le autostrade di cemento e le foto del primo insediamento del presidente Obama.

Sebbene il suo lavoro sia incentrato sulla comunità LGBTQ, Opie non pensa che questo non debba definirla come artista: "Ricordo che qualcuno ha definito 'Freeways' un lavoro queer, e io ho detto: 'Non c'è niente di queer in 'Freeways''", ha detto a titolo di esempio.

Elizabeth Taylor

Il progetto più recente di Opie, 700 Nimes Road, sembra molto lontano da "Pervert". Si tratta di un ritratto intimo di Elizabeth Taylor. Il colpo di scena? La Taylor non compare in nessuna foto.

Catherine Opie: Da Pervert a Elizabeth Taylor e le autostrade "queer" nel mezzo

Grazie a un commercialista comune, alla Opie fu offerto l'accesso esclusivo alla casa di Los Angeles della Taylor mesi prima della sua morte. All'epoca non si aspettava che la Taylor morisse a metà del progetto, ma quando lo fece, Opie continuò il suo lavoro, fotografando la sua casa mentre veniva lentamente decostruita.

Che cosa lega la serie Elizabeth Taylor al lavoro precedente di Opie? Innanzitutto il tema della visibilità. Opie voleva far conoscere se stessa e la sua comunità: "Non mi sono mai tirata indietro, anche di fronte alla mia paura e alla mia omofobia interna. Perciò ho lottato molto per la visibilità, ma è stato cruciale per vedere la mia comunità decimata dall'AIDS".

Si dà il caso che la Taylor sia stata la prima persona a far parlare Ronald Reagan dell'AIDS. "Elizabeth Taylor è stata fondamentale per il sostegno che ha dato all'inizio della ricerca di una cura o di un qualsiasi tipo di trattamento.

Quindi mi è piaciuto. Era come una continuazione di quel filone di pensiero e di consapevolezza di ciò che significava essere visibili in quel periodo. E naturalmente Elizabeth Taylor è assolutamente visibile".

La provocatrice con una coscienza

Se da un lato Opie ammette che le piace essere una provocatrice, dall'altro è altrettanto disposta a confessare che non le è stato facile creare i suoi lavori più impegnativi. Il suo atteggiamento è meno punk di quanto alcune sue foto possano far pensare.

Ricorda di aver avuto paura di incontrare per la prima volta la famiglia di sua moglie Julie. "Pensavo: "Ti prego, Dio, non lasciare che mi cerchino su Google" - capisci? Come faccio a spiegarmi con loro? Quindi sì, c'è quell'imbarazzo, devi sempre fare coming out".

Quando il suo lavoro è stato esposto alla Biennale di Whitney del 1995, Opie ricorda di aver dovuto preparare i genitori in anticipo: "Ricordo di essere andata a casa e di averglielo mostrato prima, di essermi seduta con loro e di avergli spiegato com'era la mia vita e cosa stavo facendo. Non volevo che si presentassero al Whitney Museum of American Art e che all'improvviso non sapessero chi fosse la loro figlia".

L'opera non ti fissa, sei tu che la fissi.

La prossima serie di ritratti di Opie, che sarà esposta all'Hammer a gennaio, si concentra prevalentemente sui suoi amici artisti, tra cui Glenn Ligon, John Baldessari e lo scrittore Jonathan Franzen. Sta cercando di ritrarre Joan Didion perché è "uno dei miei più grandi eroi", ha detto.

Il lavoro è familiare ma anche diverso. Non si tratta tanto di proiezione quanto di riflessione. "Sono immagini che escono dal nero", ha detto Opie, "è come una figura che emerge dal tuo subconscio... Sono fatti per essere guardati. Questo lavoro non ti fissa, sei tu che lo fissi e questo è un po' diverso anche per me".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com