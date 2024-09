Catherine, la principessa di Galles, ha concluso le sue sessioni di chemioterapia per il cancro.

La figura reale Catherine, annunciando la sua diagnosi di cancro a marzo, ha fornito un aggiornamento l'8 agosto, menzionando di entrare in una "nuova fase di recupero". Ha fatto riferimento a una maggiore partecipazione a eventi pubblici nel prossimo futuro.

L'erede al trono ha fatto solo due apparizioni pubbliche dopo la sua diagnosi di cancro, che è avvenuta poco dopo un intervento chirurgico addominale significativo intorno al Natale.

"Mentre l'estate finisce, non posso esprimere quanto sia liberatorio aver concluso il mio trattamento chemioterapico", ha dichiarato Catherine, 42 anni. È sposata con l'erede al trono britannica, il principe William.

"I nove mesi successivi sono stati un momento difficile per la nostra famiglia", ha ammesso. "Il cancro può essere un montagnes russe di sfide, paure e sorprese per tutti, ma quelli che ci sono vicini affrontano una salita ancora più ripida".

"Questi mesi mi hanno insegnato l'importanza di fermarsi e apprezzare le cose fondamentali della vita, che spesso vengono trascurate. La bellezza dell'amore e dell'essere amati viene spesso trascurata", ha continuato.

"Il mio obiettivo è continuare a combattere contro il cancro", ha condiviso. Intende intraprendere la sua nuova fase di recupero con un rinnovato senso di motivazione e apprezzamento per la vita.

"Anche se la chemioterapia è alle spalle, il mio viaggio verso la guarigione completa è lungi dall'essere finito. Devo mantenere una concentrazione quotidiana e continuare a prendere le cose un passo alla volta. Tuttavia, non vedo l'ora di tornare al lavoro e partecipare a qualche altra funzione pubblica nei prossimi mesi", ha aggiunto.

