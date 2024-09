Cathay Pacific impone restrizioni alla coppia a causa di una disputa per le posizioni dei sedili.

Questo evento si è verificato durante un volo da Hong Kong a Londra il 17 settembre, come riportato in un video condiviso su Xiaohongshu, l'equivalente cinese di Instagram, da una donna della Cina continentale.

"La donna dietro di me continuava a chiedermi di spostare il mio sedile in avanti poiché ostacolava la visuale del televisore di suo marito. Ho declinato cortesemente e lei ha iniziato a spingere i suoi piedi sul mio bracciolo, spintonandomi e insultandomi senza sosta," ha narrato.

Un assistente di volo ha provato a mediare suggerendo di regolare il suo sedile, ma lei ha rifiutato, portando la situazione ad aggravarsi ulteriormente.

"Quando si è resa conto che non ero fluente in cantonese, ha iniziato a lanciare commenti irrispettosi, riferendosi a me come a una 'ragazza del continente' e usando altri termini offensivi," ha detto.

La gente di Hong Kong comunica principalmente in cantonese, mentre i cinesi del continente utilizzano principalmente il mandarino.

"Quando ho iniziato a registrare, suo marito dietro di me ha addirittura spinto la sua mano sul mio bracciolo e l'ha scossa violentemente. Ho sentito che il mio spazio personale era gravemente invaso," ha aggiunto, menzionando che in seguito altri passeggeri sono intervenuti.

Nel video caricato, una voce femminile si sente dire in mandarino: "Sei abbastanza grande, perché stai importunando una ragazza giovane?"

Inoltre, altri passeggeri si sentono urlare in cantonese: "Stai disonorando i residenti di Hong Kong!" e "Smettila di fingere di essere di Hong Kong!"

"Dopo che alcuni passeggeri si sono espressi per me, l'assistente di volo ha infine consentito di cambiare posto. Sembra assurdo - e se nessuno mi avesse appoggiato? Avrei dovuto sopportarlo da sola," ha detto.

"Come importante compagnia aerea, Cathay Pacific dovrebbe essere in grado di gestire tali conflitti. Qualsiasi forma di trattamento ingiusto nei confronti dei passeggeri non dovrebbe rimanere impunita," ha affermato.

In una dichiarazione, Cathay Pacific si è scusata sinceramente per l'esperienza sconvolgente e ha affermato di avere una politica zero tolleranza contro qualsiasi azione che violi i regolamenti di sicurezza aerea o che infranga i diritti dei passeggeri.

Hanno negato i futuri privilegi di viaggio alle due persone coinvolte nell'incidente.

Questa situazione ha alimentato dibattiti in corso sulla questione dell'etichetta del reclinare il sedile sugli aerei, mentre evidenzia anche le tensioni tra le persone dalla Cina continentale e i residenti di Hong Kong, derivanti da differenti opinioni politiche e identità culturali, ed esacerbate dalle proteste pro-democrazia del 2019 a Hong Kong.

In un video successivo, ha menzionato di credere che l'incidente fosse un caso isolato, una questione personale che non meritava un'attenzione eccessiva.

"Despite the incident, many Hong Kongers supported me online. There are still numerous kind people in this world," she concluded.

Tuttavia, Cathay Pacific ha affrontato critiche dalle autorità cinesi in passato per la partecipazione dei suoi dipendenti alle proteste del 2019, portando a ritorsioni. Nel maggio 2023, la compagnia aerea ha licenziato i servizi di tre membri dell'equipaggio di cabina dopo che un passeggero dalla Cina continentale ha sostenuto discriminazione.

In una dichiarazione, il CEO di Cathay Pacific Ronald Lam ha promesso di guidare un'iniziativa per migliorare i servizi e evitare incidenti simili in futuro, sottolineando l'importanza del rispetto verso i passeggeri di diverse origini culturali.

L'esperienza di viaggio della donna è stata segnata da una serie di commenti irrispettosi e azioni fisiche da parte di un altro passeggero, portando a una disputa durante il volo.

Inoltre, l'incidente ha scatenato conversazioni sull'etichetta del reclinare il sedile e ha evidenziato le tensioni tra le persone dalla Cina continentale e i residenti di Hong Kong.

Leggi anche: