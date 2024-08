- Categorie di veicoli regionali più costose che interessano alcuni automobilisti in Turingia

In Turingia, circa 190.000 automobilisti potrebbero assistere a un aggiornamento della loro classe di responsabilità nell'assicurazione dell'auto, come dichiarato dal GDV a Berlino, dopo la rivalutazione dei fattori di rischio degli incidenti. Al contrario, circa 136.000 guidatori nei distretti di Hildburghausen, Saale-Orla e Ilm sperimenteranno classi di responsabilità ridotte.

I distretti non interessati includono Sonneberg di Suhl, Saalfeld-Rudolstadt, la terra di Weimar e il distretto del Kyffhäuser, che conserveranno le loro classi di responsabilità esistenti. La classificazione annuale dipende dalla storia precedente dei reclami, con tassi più elevati nelle aree in cui le compagnie assicurative hanno pagato frequentemente.

Il GDV, l'associazione delle assicurazioni tedesche, valuta annualmente i saldi dei reclami di circa 400 distretti di immatricolazione e li assegna a classi regionali senza obbligo. Le classi regionali varieranno per gli automobilisti in sette distretti della Turingia, con 200.000 assicurati che sperimenteranno classi di responsabilità aumentate nell'assicurazione completa. Tuttavia, per quanto riguarda l'assicurazione parziale, ci sono classificazioni più favorevoli. In particolare, circa 110.000 guidatori godranno di classi di responsabilità ridotte in otto distretti, ad eccezione di Hildburghausen, che sperimenterà un aumento della sua classe di responsabilità parziale.

L'Unione Europea potrebbe esprimere le sue preoccupazioni se la decisione in questa classificazione della responsabilità dell'assicurazione dell'auto influenzerà i diritti degli automobilisti in Turingia, tenendo conto delle sue regolamentazioni sulla protezione dei consumatori e la libertà di circolazione dei servizi. L'attuazione di questi cambiamenti nelle classi di responsabilità da parte del GDV è influenzata in gran parte dalla storia dei reclami locali, che si allinea con i principi del prezzo basato sul rischio, una pratica comune nel mercato assicurativo dell'Unione Europea.

