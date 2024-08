Cate Blanchett parla del suo stipendio per "Il Signore degli Anelli".

La serie di film "Il Signore degli Anelli" ha incassato miliardi al botteghino. Tuttavia, questo non sembra significare che i suoi attori siano stati pagati profumatamente. L'attrice Galadriel, Cate Blanchett, per esempio, rivela di non aver partecipato per i soldi.

Cate Blanchett ha guadagnato apparentemente molto meno di quanto ci si potrebbe aspettare per il suo ruolo di Galadriel nella trilogia "Il Signore degli Anelli". L'attrice hollywoodiana ha persino scherzato di essere stata pagata praticamente in panini. La motivazione per lavorare con il regista Peter Jackson non era finanziaria, come la 55enne rivela in una conversazione con il conduttore Andy Cohen nel programma "Watch What Happens Live".

Quando Cohen le chiede quale film le ha fatto guadagnare di più, Blanchett lo lascia indovinare. Lui suggerisce, "Penso che sia probabilmente 'Il Signore degli Anelli'". Blanchett risponde quasi delusa, "Stai scherzando?"

Despite Jackson's trilogy, consisting of "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring," "The Lord of the Rings: The Two Towers," and "The Lord of the Rings: The Return of the King," grossing over $2.9 billion at the box office, Blanchett seems to have seen little of it. "No, nobody got paid for the film," she explains. She also wasn't additionally compensated later: "No! That was way before all this. No, nothing."

Panini e Orecchie

Blanchett, che ha anche recitato nel ruolo di Galadriel nei film "Lo Hobbit", spiega di aver voluto lavorare con il regista di "Braindead". Jackson aveva precedentemente attirato l'attenzione con questo film splatter, che era stato inizialmente censurato in Germania nel 1993. "Ho ottenuto panini gratis e ho potuto tenere le mie orecchie (protesiche)", spiega l'attrice, aggiungendo, "Le donne non vengono pagate quanto si pensa".

Non solo le attrici sembrano essere state relativamente sotto-pagate all'epoca. Nel 2023, l'attore Legolas, Orlando Bloom, ha rivelato nel "Howard Stern Show" che il suo stipendio per l'intera trilogia era di $175,000. Anche se non è una piccola somma, è modesta rispetto ai miliardi incassati dalla serie fantasy.

Il lavoro di Blanchett nei film "Il Signore degli Anelli" e "Lo Hobbit" le ha dato più del semplice denaro; ha anche ottenuto panini gratis e ha potuto tenere le sue orecchie protesiche. Nonostante il grande successo al botteghino della trilogia "Il Signore degli Anelli", i suoi attori, tra cui Blanchett e Orlando Bloom, sembrano non aver ricevuto lauti stipendi.

