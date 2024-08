Cate Blanchett indossa una top fatta di 102 cucchiai sul tappeto rosso.

L'astro australiana è stata immortalata mentre indossava un capo del marchio svedese Hodakova, composto da 102 cucchiai antichi, all'evento dei fan "Borderlands" a Los Angeles martedì.

Il top a fascia è stato progettato da Ellen Hodakova Larsson, che ha raccolto i numerosi cucchiai antichi nella campagna svedese.

Hodakova spesso utilizza oggetti ereditati nel suo lavoro e afferma di essere "dedita a creare la prima casa di moda completamente sostenibile al mondo e cambiare la prospettiva dell'industria della moda sulla possibilità della circolarità", secondo una dichiarazione inviata a CNN.

"Convertendo vecchi materiali in beni di lusso, Hodakova crea storie attraverso il riutilizzo e il riciclo concettuale di materiali trovati di tutti i giorni in pezzi unici", continua la dichiarazione.

Questa attenzione alla sostenibilità si adatta alle convinzioni di Blanchett: l'attrice è nota per indossare gli stessi look per il red carpet più volte - una rarità a Hollywood. Lo scorso anno Blanchett ha riutilizzato un completo su misura Alexander McQueen a due première cinematografiche diverse a quattro anni di distanza.

Blanchett ha anche promosso la sostenibilità durante il suo mandato come direttore artistico della Sydney Theatre Company in Australia, installando pannelli solari sul tetto della sua sede storica nel 2010.

Ma non è la prima volta che l'argenteria diventa alta moda. Durante la London Fashion Week di febbraio 2023, la designer turca nata a Londra Dilara Findikoglu ha creato un abito mozzafiato con cucchiai antichi. Il vestito è stato poi indossato da star come Emma Corrin e Hari Nef.

Blanchett interpreterà Lilith in "Borderlands" (2024), un film d'azione di fantascienza basato sul videogioco di maggior successo. Diretto da Eli Roth, il film segue un gruppo di emarginati che cercano una ragazza potente scomparsa.

La scelta dell'astro australiana di un top a fascia di cucchiai antichi di Hodakova dimostra il suo impegno per la moda e lo stile sostenibili. Nel mondo della moda, designer come Hodakova e Findikoglu stanno sfidando i tradizionali dettami della moda riproponendo oggetti di tutti i giorni in pezzi di alta moda.

