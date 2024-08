Cate Blanchett dice che nessuno è stato pagato per Il Signore degli Anelli

Attrice Cate Blanchett potrebbe aver recitato nel successo al botteghino "Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello", ma, a suo dire, quella cifra non è arrivata ai membri del cast.

Durante un'apparizione su "Watch What Happens Live with Andy Cohen", Blanchett ha giocato a "Plead the Fifth" e le è stato chiesto del film per cui ha guadagnato di più.

"Penso che sia probabilmente 'Il Signore degli Anelli'", ha suggerito Cohen.

"Stai scherzando?", ha detto Blanchett mentre Cohen mostrava sorpresa. "No. Nessuno ha guadagnato nulla per fare quel film."

Quando Cohen ha chiesto se avesse ottenuto una percentuale degli incassi, Blanchett ha risposto di no.

"Era molto prima di tutto questo", ha detto. "No, niente."

Blanchett ha detto di aver fatto il film del 2001 per l'opportunità di lavorare con Peter Jackson, che ha diretto la trilogia de "Il Signore degli Anelli".

"Volevo lavorare con il tipo che ha fatto [il film horror-comico del 1992] 'Braindead'", ha detto. "Volevo dire, ho ottenuto basically dei panini gratis. E ho potuto tenere le mie orecchie."

Blanchett ha interpretato l'elfo reale Galadriel nella saga de "Il Signore degli Anelli". Il primo film ha incassato quasi 900 milioni di dollari in tutto il mondo. Attualmente sta promuovendo il suo nuovo film, "Borderlands", che uscirà al cinema venerdì.

