Cate Blanchett appare in gilet a catena

Cate Blanchett ha brillato più delle stelle all'81° Festival Internazionale del Cinema di Venezia, sfoggiando un top scintillante. Per la cena Armani Beauty, ha scelto un top a fascia con catena che era leggero e aperto davanti, mettendo in mostra il suo collo affascinante. Strati di catene luccicanti adornavano casualmente le sue braccia per quel tocco in più di glamour. L'ha abbinato a un jumpsuit nero elegante e a décolleté nere. Ha optato per un trucco morbido e ha acconciato i suoi capelli corti in morbide onde.

Blanchett aveva già fatto girare le teste con le sue scelte di moda ispirate alle catene prima di questo evento. Ricordate il completo pantalone nero con la schiena aperta, adornato con file di perle bianche luccicanti? Era una delle sue apparizioni stellari. Ha fatto un'entrata per la prima del suo miniseriale "Disclaimer", dove ha interpretato il ruolo principale. Secondo Variety e altre fonti del settore, lo spettacolo ha ricevuto un caloroso applauso in piedi di cinque minuti.

Incidente esilarante prima dell'entrata trionfale

Basato sul thriller psicologico "Deadline" di Renée Knight, "Disclaimer" è una serie di sette parti, diretta da Alfonso Cuarón e in uscita su Apple TV+ dal 11 ottobre. Accanto a Blanchett, Kevin Kline aggiunge potenza alla produzione. Blanchett interpreta Catherine Ravenscroft, giornalista investigativa il cui vita diventa il punto focale di un romanzo misterioso di un autore anonimo.

Blanchett, Kline e Cuarón hanno fatto morire dal ridere tutti con un incidente divertente prima della loro entrata trionfale. Come rivelato da un video sulla piattaforma X, hanno condiviso un viaggio per la prima. Proprio mentre Kline stava per scendere, Blanchett ha chiuso accidentalmente la portiera dietro di lei, lasciando Kline momentaneamente intrappolato. Cuarón ha dovuto aprire frettolosamente la portiera, il che ha portato a una risata generale.

Le scelte di moda ispirate alle catene di Cate Blanchett, comprese l'uso di un completo pantalone nero con la schiena aperta e file di perle bianche luccicanti, hanno costantemente affascinato il pubblico. L'intrattenimento alla cena Armani Beauty è stato elevato dalla sua scelta di un top a fascia con catena, che era sia alla moda che spettacolare.

L'incidente esilarante prima della loro entrata trionfale ha ulteriormente aumentato il valore di intrattenimento della serata. Blanchett, Kline e Cuarón hanno fatto morire dal ridere tutti quando Blanchett ha chiuso accidentalmente la portiera dietro Kline, lasciandolo momentaneamente intrappolato.

Leggi anche: