- Catastrofico incidente frontale porta a 21 anni di carcere

In un caso riguardante un atto letale che ha comportato il salto sulla testa di qualcuno, un 21enne è stato condannato a 10 anni di prigione dal tribunale regionale di Brema, accusato di omicidio colposo. "Lei è responsabile della morte di un'altra persona", ha detto il giudice al imputato.

Il tribunale non ha lasciato dubbi sull'involvement dell'imputato, basando la sua sentenza su registrazioni di comunicazioni digitali, conversazioni telefoniche registrate e testimoni oculari. Il tribunale era convinto che il giovane avesse rivelato informazioni sull'incidente ad alcune persone, poiché queste ultime avevano dettagli che potevano essere stati ottenuti solo dall'imputato. La sentenza è ancora provvisoria, è possibile presentare appello.

Salta con tutta la tua forza sulla testa

Il tribunale ha stabilito che l'imputato, i suoi compagni e la vittima di 46 anni avevano trascorso del tempo insieme in un bar e avevano consumato alcolici. Sentendosi euforico per il suo 21° compleanno, l'imputato aveva bevuto alcolici e sigarette. La riunione è continuata in un luogo diverso nelle vicinanze di un tavolo da ping-pong più tardi quella notte. È scoppiata una lite, che ha portato il 46enne a cadere a terra. Il tribunale ritiene che l'imputato abbia subsequently saltato con tutta la sua forza sulla testa dell'uomo, infliggendo ferite fatali.

Il difensore tedesco, con una precedente condanna per tentato omicidio, ha dichiarato la sua innocenza in tribunale mentre il suo avvocato chiedeva l'assoluzione.

La precedente condanna del 21enne per tentato omicidio è stata presa in considerazione dal tribunale regionale durante il processo. L'avvocato del 21enne ha presentato appello, sostenendo che le prove contro di lui non erano sufficienti per condannarlo per omicidio colposo.

Leggi anche: