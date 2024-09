- Catastrofico incidente di autobus a un matrimonio australiano: il conducente condannato a 32 anni di carcere

Circa un anno dopo un tragico incidente del pullman nella regione della Valle Hunter del Nuovo Galles del Sud, che ha causato la morte di dieci persone, il conducente del pullman è stato condannato a 32 anni di carcere. L'incidente, avvenuto a giugno 2023, ha lasciato più di due dozzine di passeggeri feriti, alcuni gravemente. Secondo l'Associated Press, il giudice Roy Ellis del Newcastle District Court ha dichiarato che il 59enne imputato era sotto l'effetto di un antidolorifico prima dell'incidente, che ha portato a una guida spericolata.

Il pullman ha sbandato fuori strada e ha urtato un guardrail vicino a Greta mentre usciva da un rondò circondato da una fitta nebbia l'11 giugno 2023. Il conducente, che ha riportato solo ferite lievi, è stato arrestato e in seguito accusato di omicidio colposo in dieci casi e lesioni gravi. Ha ammesso la sua colpevolezza per tutte le accuse.

La libertà condizionale non è un'opzione per 24 anni

Prima dell'incidente, il gruppo di sposi, che non erano a bordo del pullman, stava festeggiando con gli ospiti in una cantina. La Valle Hunter è famosa per il suo vino e si trova a nord di Sydney, ed è un luogo popolare per feste e matrimoni. L'incidente ha acceso il dibattito se le cinture di sicurezza debbano essere obbligatorie sui pullman in Australia.

Nel suo verdetto, il giudice Ellis ha dichiarato che in oltre 50 anni di carriera nel sistema giudiziario non aveva mai visto un caso con conseguenze così devastanti per così tante persone. Il conducente aveva gravemente violato il suo dovere di cura verso i passeggeri e aveva fallito nel rispettare le sue responsabilità. Il conducente incarcerato non sarà idoneo per la libertà condizionale per 24 anni.

In tribunale, il conducente ha ammesso di aver assunto più del dosaggio raccomandato di un antidolorifico. "Sono pieno di rimorso", ha dichiarato. "Non posso perdonarmi. Non posso capire come ho potuto essere responsabile di questo". Il conducente ha espresso ulteriormente il suo rimorso, definendo le sue azioni il "peccato più grande". "Mi odio. Vorrei scomparire."

