- Catastrofico incendio della Grenfell Tower: un rapporto rivela gravi accuse

Avvolto in involucri, il Grenfell Tower rinforzato e nascosto a West London si erge verso il cielo. Questa precedente struttura residenziale nel distretto di North Kensington ha subito una perdita tremenda di 72 vite in un incendio catastrofico durante le prime ore del 14 giugno 2017.

Più di sette anni dopo l'incendio, un rapporto investigativo ha lanciato una severa critica contro le autorità e le società.

"La semplice verità è che tutte queste morti avrebbero potuto essere evitate", ha dichiarato il presidente dell'inchiesta, Martin Moore-Bick. Questa tragedia è stata "un risultato di decenni di negligenza" da parte del governo centrale e di altri organismi responsabili riguardo all'uso di materiali infiammabili sulle pareti esterne degli edifici ad alta quota. La causa principale è stata la negligenza, ma in alcuni casi è stata anche avidità.

Negligenza al Grenfell Tower

L'incendio che è scoppiato al quarto piano si è rapidamente diffuso sulla facciata dell'edificio. Il rivestimento esterno ha giocato un ruolo fatale, come è stato rivelato durante l'inchiesta.

Il rivestimento è stato installato poco prima della tragedia per migliorare l'aspetto e l'efficienza energetica della torre costruita nel 1974. Tuttavia, i pannelli di alluminio con un nucleo di plastica erano completamente inadeguati e hanno funzionato come combustibile per l'incendio.

L'incendio si diffonde sulla facciata

I pannelli sono stati installati a causa di una catena apparentemente interminabile di condotte e negligenze da parte delle autorità e delle società, come dettagliato nel rapporto attuale. Le norme di sicurezza antincendio sono state interpretate in modo lasco, i risultati dei test sono stati manipolati o rappresentati in modo fuorviante e gli avvertimenti sono stati ignorati.

Di conseguenza, la tragedia del 14 giugno 2017 si è svolta senza ostacoli. Un frigorifero difettoso al quarto piano ha innescato un incendio che si è rapidamente diffuso all'esterno.

Il London Fire Brigade commette errori

Meno di trenta minuti dopo la prima chiamata di emergenza, le fiamme avevano già raggiunto i piani superiori dell'edificio ad alta quota. La plastica che gocciolava dall'esterno ha diffuso l'incendio in tutto l'edificio.

Il London Fire Brigade è anche accusato di gravi errori. Hanno consigliato alle persone di rimanere nell'edificio in fiamme e di aspettare i soccorsi per un periodo eccessivamente lungo, anche quando è diventato evidente che le fiamme avrebbero rapidamente avvolto l'intero edificio. Per molti, i loro appartamenti si sono trasformati in trappole mortali. Alcuni hanno potuto dire solo addio attraverso i loro telefoni cellulari.

Dolore, rabbia e delusione

L'area intorno alla torre distrutta è ora delimitata da una barriera di legno, decorata con innumerevoli messaggi, immagini e ricordi in diverse lingue. Inglese, arabo, spagnolo, amarico - il Grenfell Tower era casa per persone provenienti da diverse parti del mondo.

Il dolore dei sopravvissuti e dei parenti si intreccia con la rabbia e la delusione. "Le persone che hanno preso decisioni che hanno posto il profitto al di sopra della sicurezza delle persone dovrebbero essere incarcerate", ha dichiarato Sandra Ruiz, la cui nipote di 12 anni è morta nell'incendio, al quotidiano "The Guardian".

Tuttavia, l'inchiesta durata anni non ha portato a cariche penali. La responsabilità di intentare azioni penali contro i colpevoli ora spetta alle autorità investigative, ha dichiarato un rappresentante dei sopravvissuti e dei parenti. Non è chiaro se e quando ciò accadrà. Un portavoce della polizia ha dichiarato che il rapporto verrà esaminato, il che potrebbe richiedere fino a 18 mesi.

Starmer si scusa

Il primo ministro Keir Starmer ha espresso il suo shock in una dichiarazione parlamentare dopo la pubblicazione del rapporto. "Vorrei esprimere le mie scuse a nome dello stato britannico a ciascuno di voi e a tutte le famiglie colpite da questa tragedia: non sarebbe mai dovuta accadere", ha dichiarato il politico laburista. La piena responsabilità deve essere garantita e Grenfell deve servire come guida per la sicurezza degli edifici futuri.

La Gran Bretagna deve anche riflettere su che tipo di paese vuole essere, ha continuato Starmer. I residenti del Grenfell Tower - un blocco di alloggi sociali in una delle zone più ricche del paese - erano stati ripetutamente trascurati a causa del loro status sociale e background. "Questo è continuato incredibilmente anche dopo la tragedia", ha detto Starmer.

