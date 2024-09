- catastrofico incendio a Neuss, con conseguenti morti

In un incendio al piano superiore di un edificio a Neuss, purtroppo un residente ha perso la vita. Per fortuna, non ci sono state altre persone ferite durante l'incendio che si è verificato di sabato, come riferito dai vigili del fuoco. I soccorritori hanno dovuto sfondare la porta dell'appartamento al quarto piano e hanno spento rapidamente l'incendio in meno di 15 minuti. Al momento, le cause della morte dell'uomo e dell'inizio dell'incendio rimangono ignote.

I vigili del fuoco sono stati chiamati sulla scena a causa della lotta intensa contro il fuoco necessaria per controllare l'incendio a Neuss. Successivamente, il dipartimento dei vigili del fuoco ha elogiato gli sforzi veloci ed efficienti della loro squadra.

