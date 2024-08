- Catastrofica collisione sulla A93 - tre passeggeri minacciati

Sul tratto dell'autostrada A93 si è verificato un violento incidente in cui un uomo originario della Alta Baviera ha riportato ferite mortali. Tre passeggeri a bordo del veicolo si trovavano in condizioni critiche, come annunciato dalle autorità nelle prime ore del mattino. L'uomo di 66 anni è deceduto circa tre ore dopo l'incidente, in un ospedale locale, durante la sera del venerdì.

Stando alle ultime indagini della polizia, il veicolo, per ragioni ancora ignote, è uscito dalla carreggiata, è finito in una cunetta, si è cappottato in un campo vicino e si è capovolto. Non sembra che altri veicoli siano stati coinvolti nell'incidente verificatosi vicino a Pirk, nel distretto di Neustadt an der Waldnaab. L'impatto ha comportato la chiusura dell'A93 per circa un'ora e mezzo. Due elicotteri del soccorso hanno trasportato i feriti più gravi in ospedale.

L'auto danneggiata, un'evidente testimonianza dell'impatto, è stata poi rimossa per ulteriori indagini. Nonostante i danni estesi, il marchio e il modello del veicolo sono rimasti in gran parte intatti.

